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Posted 13 ноября, 17:34

Published 13 ноября, 17:34

Modified 13 ноября, 17:36

Updated 13 ноября, 17:36

Контроль питания

Так есть или нет? Глава Старого Оскола посетил ПВР, где беженцы нашли таракана в супе

13 ноября 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney. Контроль питания

Глава Старооскольского округа проверил ПВР, где в столовой нашли таракана в супе

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Новости Белгорода
Глава Старого Оскола посетил ПВР, где белгородцы нашли в еде таракана. В администрации округа на публикацию Бел.Ру ответили, что всё проверили, установили контроль за качеством питания. И о поиске нового оператора питания для ПВР. Но из-за того, что в нынешнюю столовую не все могут легко добраться.

Белгородцы из ПВР в Старом Осколе обнаружили в супе таракана, пишет «ОК! Старый Оскол». Как сообщили, произошло это в столовой гостиницы «Русь». Однако при разговоре с журналисткой Бел.Ру администрация отеля заявила, что «у нас беженцы не проживают».

Администрация Старого Оскола ответила на жалобу. Там рассказали, что глава Старооскольского округа Андрей Чесноков и глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев посетили пункты временного размещения, а также что заместитель Андрея Чеснокова провёл проверку.

Мэрия Старого Оскола ответила на публикацию Бел.Ру:

«Сегодня Андрей Валериевич Чесноков вместе с главой администрации Грайворонского муниципального округа Геннадием Ивановичем Бондаревым посетил пункты временного размещения. Столовая расположена рядом, но жителям всё же приходится добираться пешком, что неудобно для пожилых и маломобильных граждан, в особенности с наступлением зимнего периода. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении с 1 декабря нового оператора питания, который будет осуществлять доставку в пункт временного размещения. <…> Была проведена проверка контроля качества. С земляками из пункта временного размещения мы всегда на связи».

В своём Telegram-канале Андрей Чесноков опубликовал пост с таким же содержанием. Как в итоге прошла проверка, толком понять сложно. Известно, что в столовой ПВР установили контроль за питанием.

Фото с проверки столовой в ПВРФото с проверки столовой в ПВР
Фото с проверки в ПВРФото с проверки в ПВР
Фото с проверки столовой в ПВР. Фото: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области
Супом с тараканами накормили беженцев в Старом Осколе?
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