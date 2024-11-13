Так есть или нет? Глава Старого Оскола посетил ПВР, где беженцы нашли таракана в супе

Posted 13 ноября, 17:34
Published 13 ноября, 17:34
Modified 13 ноября, 17:36
Updated 13 ноября, 17:36
Белгородцы из ПВР в Старом Осколе обнаружили в супе таракана, пишет «ОК! Старый Оскол». Как сообщили, произошло это в столовой гостиницы «Русь». Однако при разговоре с журналисткой Бел.Ру администрация отеля заявила, что «у нас беженцы не проживают».
Администрация Старого Оскола ответила на жалобу. Там рассказали, что глава Старооскольского округа Андрей Чесноков и глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев посетили пункты временного размещения, а также что заместитель Андрея Чеснокова провёл проверку.
Мэрия Старого Оскола ответила на публикацию Бел.Ру:
«Сегодня Андрей Валериевич Чесноков вместе с главой администрации Грайворонского муниципального округа Геннадием Ивановичем Бондаревым посетил пункты временного размещения. Столовая расположена рядом, но жителям всё же приходится добираться пешком, что неудобно для пожилых и маломобильных граждан, в особенности с наступлением зимнего периода. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении с 1 декабря нового оператора питания, который будет осуществлять доставку в пункт временного размещения. <…> Была проведена проверка контроля качества. С земляками из пункта временного размещения мы всегда на связи».
В своём Telegram-канале Андрей Чесноков опубликовал пост с таким же содержанием. Как в итоге прошла проверка, толком понять сложно. Известно, что в столовой ПВР установили контроль за питанием.