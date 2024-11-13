Так есть или нет? Глава Старого Оскола посетил ПВР, где беженцы нашли таракана в супе

Глава Старооскольского округа проверил ПВР, где в столовой нашли таракана в супе

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Глава Старого Оскола посетил ПВР, где белгородцы нашли в еде таракана. В администрации округа на публикацию Бел.Ру ответили, что всё проверили, установили контроль за качеством питания. И о поиске нового оператора питания для ПВР. Но из-за того, что в нынешнюю столовую не все могут легко добраться.