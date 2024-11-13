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Posted 13 ноября, 14:13

Published 13 ноября, 14:13

Modified 13 ноября, 14:15

Updated 13 ноября, 14:15

Супом с тараканами накормили беженцев в Старом Осколе?

Супом с тараканами накормили беженцев в Старом Осколе?

13 ноября 2024, 14:13
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Эксклюзив
Суп с тараканами дают белгородцам в пункте временного размещения в Старом Осколе? Такое видео публикуют местные паблики, утверждая, что такие блюда подают в гостинице «Русь». Журналисты «Бел.Ру» связались с отелем, но там ответили, что беженцев у них нет, по телефону говорить отказались.

Белгородцы, проживающие в пункте временного размещения в Старом Осколе, пожаловались на некачественное питание. Кроме того, что жители описывают, что меню очень бедное, в блюда попадает живность, которой там явно не должно было быть. В супе плавал таракан, пишет «ОК! Старый Оскол».

В старооскольской администрации на это ответили, что в ПВР в гостинице «Русь» уже проводит проверку заместитель главы округа. Он должен был выяснить, что случилось с едой и как туда попал таракан, но результаты сейчас неизвестны.

Не только насекомое смущает беженцев в гостинице, но и отсутствие тёплой одежды. Белгородцы просят улучшить условия их пребывания в ПВР.

Редакция Бел.Ру попыталась связаться с ПВР. Там журналистке ответили, что по телефону никаких комментариев давать не будут, а потом и вовсе заявили, что никаких беженцев у них не проживает.

«Ну откуда у вас информация, что в гостинице „Русь“ живут беженцы? У нас беженцы не проживают», — ответила администратор на звонок.

Если информация подтвердится, «Русь» продолжит традицию детских лагерей, куда отправляли юных белгородцев из-за сильных обстрелов. На тараканов дети жаловались в крымском лагере «Юность» и московском лагере.

Видео: Kandinsky.
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#Алёна Мальцева#Видео#Старый Оскол#Эксклюзив#Тараканы#Белгород#Пункт временного размещения
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