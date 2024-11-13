Супом с тараканами накормили беженцев в Старом Осколе?

Posted 13 ноября, 14:13
Published 13 ноября, 14:13
Modified 13 ноября, 14:15
Updated 13 ноября, 14:15
Белгородцы, проживающие в пункте временного размещения в Старом Осколе, пожаловались на некачественное питание. Кроме того, что жители описывают, что меню очень бедное, в блюда попадает живность, которой там явно не должно было быть. В супе плавал таракан, пишет «ОК! Старый Оскол».
В старооскольской администрации на это ответили, что в ПВР в гостинице «Русь» уже проводит проверку заместитель главы округа. Он должен был выяснить, что случилось с едой и как туда попал таракан, но результаты сейчас неизвестны.
Не только насекомое смущает беженцев в гостинице, но и отсутствие тёплой одежды. Белгородцы просят улучшить условия их пребывания в ПВР.
Редакция Бел.Ру попыталась связаться с ПВР. Там журналистке ответили, что по телефону никаких комментариев давать не будут, а потом и вовсе заявили, что никаких беженцев у них не проживает.
«Ну откуда у вас информация, что в гостинице „Русь“ живут беженцы? У нас беженцы не проживают», — ответила администратор на звонок.
Если информация подтвердится, «Русь» продолжит традицию детских лагерей, куда отправляли юных белгородцев из-за сильных обстрелов. На тараканов дети жаловались в крымском лагере «Юность» и московском лагере.