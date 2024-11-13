Супом с тараканами накормили беженцев в Старом Осколе?

Белгородцы, проживающие в пункте временного размещения в Старом Осколе, пожаловались на некачественное питание. Кроме того, что жители описывают, что меню очень бедное, в блюда попадает живность, которой там явно не должно было быть. В супе плавал таракан, пишет «ОК! Старый Оскол».