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Posted 13 ноября, 15:30

Published 13 ноября, 15:30

Modified 13 ноября, 15:30

Updated 13 ноября, 15:30

Стрельба произошла на Харгоре в Белгороде

«Русагро» поглотило «Агро-Белогорье», стрельба на Харгоре: что произошло в Белгороде

13 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Стрельба произошла на Харгоре в Белгороде
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Новости Белгорода
Сегодня, 13 ноября, жители региона обсуждали слияние «Агро-Белогорья» с «Русагро» и стрельбу на улице в Белгороде. Также горожане узнали, продолжают ли действовать режимы ЧС на территории региона. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

«Агро-Белогорье» перешло под контроль «Русагро»

«Русагро» сообщило о завершении сделки по приобретению 100% долей Группы компаний «Агро-Белогорье». Теперь холдинг полностью контролирует уставной капитал компании, которая ранее принадлежала Владимиру Зотову.

«Русагро» также дали право выкупить 25% долей, принадлежавших Зотову, которые он пытался передать в компанию АО «Русский металл», но суд признал эту сделку экономически невыгодной.

В структуру «Агро-Белогорья» входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк, расположенные в Белгородской области. Благодаря этой консолидации «Русагро» сможет стать вторым по величине производителем свинины в России.

Кроме этого, в «Агро-Белогорье» уже назначили нового генерального директора — им стал Дмитрий Лабурцев, который с 2021 года возглавлял сельскохозяйственное бизнес-направление «Русагро». Он начал исполнять свои обязанности с 12 ноября.

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Белгородец чуть не убил мужчину из-за ревности

В Белгороде на улице Есенина вчера, 12 ноября, произошла стрельба. Конфликт между двумя знакомыми, возникший на почве ревности, закончился стрельбой.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как мужчина держит пистолет в кармане куртки и выстреливает в своего оппонента после удара по лицу.

По данным местных медиа, пострадавший, 45-летний мужчина, находится в реанимации. Стрелявший смог скрыться с места происшествия, но позднее его нашли и задержали.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В случае, если 43-летний подозреваемый незаконно хранил огнестрельное оружие, его могут отправить под ещё одну статью.

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Режимы ЧС всё ещё действуют?

С 14 августа в Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, который на следующий день повысили до федерального. Это привело к введению ряда запретов для жителей региона.

В управлении региональной безопасности журналистам «Фонаря» сообщили, что режимы всё ещё действуют, их не отменяли. В ведомстве уточнили, что они не требует продления, так как не привязаны к определённым датам.

Помимо некоторых ограничений, для жителей Белгородской области действуют и усиленные меры поддержки на случай ранений.

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