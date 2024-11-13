«Русагро» поглотило «Агро-Белогорье», стрельба на Харгоре: что произошло в Белгороде

Posted 13 ноября, 15:30
Published 13 ноября, 15:30
Modified 13 ноября, 15:30
Updated 13 ноября, 15:30
«Русагро» сообщило о завершении сделки по приобретению 100% долей Группы компаний «Агро-Белогорье». Теперь холдинг полностью контролирует уставной капитал компании, которая ранее принадлежала Владимиру Зотову.
«Русагро» также дали право выкупить 25% долей, принадлежавших Зотову, которые он пытался передать в компанию АО «Русский металл», но суд признал эту сделку экономически невыгодной.
В структуру «Агро-Белогорья» входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк, расположенные в Белгородской области. Благодаря этой консолидации «Русагро» сможет стать вторым по величине производителем свинины в России.
Кроме этого, в «Агро-Белогорье» уже назначили нового генерального директора — им стал Дмитрий Лабурцев, который с 2021 года возглавлял сельскохозяйственное бизнес-направление «Русагро». Он начал исполнять свои обязанности с 12 ноября.
В Белгороде на улице Есенина вчера, 12 ноября, произошла стрельба. Конфликт между двумя знакомыми, возникший на почве ревности, закончился стрельбой.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как мужчина держит пистолет в кармане куртки и выстреливает в своего оппонента после удара по лицу.
По данным местных медиа, пострадавший, 45-летний мужчина, находится в реанимации. Стрелявший смог скрыться с места происшествия, но позднее его нашли и задержали.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В случае, если 43-летний подозреваемый незаконно хранил огнестрельное оружие, его могут отправить под ещё одну статью.
С 14 августа в Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, который на следующий день повысили до федерального. Это привело к введению ряда запретов для жителей региона.
В управлении региональной безопасности журналистам «Фонаря» сообщили, что режимы всё ещё действуют, их не отменяли. В ведомстве уточнили, что они не требует продления, так как не привязаны к определённым датам.
Помимо некоторых ограничений, для жителей Белгородской области действуют и усиленные меры поддержки на случай ранений.