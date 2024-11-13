Режим ЧС в Белгородской области: действует до сих пор или уже отменили?

Posted 13 ноября, 10:53
Published 13 ноября, 10:53
Modified 13 ноября, 10:53
Updated 13 ноября, 10:53
С 14 августа на территории Белгородской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. На следующий день его повысили до федерального. Из-за этого в приграничном регионе сохраняется ряд запретов.
Журналисты «Фонаря» решили выяснить, действуют ли режимы ЧС на территории области по сей день. В управлении региональной безопасности ответили, что ограничения актуальны, режимы никто не отменял.
В ведомстве также пояснили, что для действия режима ЧС не требуется продление, так как он изначально не ограничивается датами.
Из-за введённого режима ЧС размер выплат для пострадавших белгородцев изменился.