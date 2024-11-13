Режим ЧС в Белгородской области: действует до сих пор или уже отменили?

Белгородцам рассказали, отменили ли в регионе режимы ЧС

Сюжет Режим ЧС

Режимы ЧС начали действовать в Белгородской области с середины августа. С тех пор их ни разу официально не продлевали. Продолжают ли они в таком случае действовать, узнали журналисты «Фонаря».