bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 10:53

Published 13 ноября, 10:53

Modified 13 ноября, 10:53

Updated 13 ноября, 10:53

Режимы ЧС регионального и федерального уровней объявляли в Белгородской области

Режим ЧС в Белгородской области: действует до сих пор или уже отменили?

13 ноября 2024, 10:53
Фото: 1MI. Режимы ЧС регионального и федерального уровней объявляли в Белгородской области

Белгородцам рассказали, отменили ли в регионе режимы ЧС

Сюжет
Режим ЧС
Режимы ЧС начали действовать в Белгородской области с середины августа. С тех пор их ни разу официально не продлевали. Продолжают ли они в таком случае действовать, узнали журналисты «Фонаря».

С 14 августа на территории Белгородской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. На следующий день его повысили до федерального. Из-за этого в приграничном регионе сохраняется ряд запретов.

Журналисты «Фонаря» решили выяснить, действуют ли режимы ЧС на территории области по сей день. В управлении региональной безопасности ответили, что ограничения актуальны, режимы никто не отменял.

В ведомстве также пояснили, что для действия режима ЧС не требуется продление, так как он изначально не ограничивается датами.

Из-за введённого режима ЧС размер выплат для пострадавших белгородцев изменился.

Из-за режима ЧС федерального характера выплаты раненым белгородцам изменились
Узнать подробнее
Читайте также:
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?ЧС и КТО не помеха? Как в Белгородской области будут работать спортшколы
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Режим ЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика