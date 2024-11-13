РЭО: Регоператоров предложили привлечь к вывозу отходов III–V классов

Posted 13 ноября, 11:10
Published 13 ноября, 11:10
Modified 13 ноября, 11:10
Updated 13 ноября, 11:10
К данным отходам относятся шины, ветки и строительный мусор. Активное участие в обсуждении нового законопроекта принимают специалисты Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщает портал 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что смысл данной инициативы в том, чтобы региональные операторы проводили уборку всех отходов, которые оказались на контейнерной площадке, независимо от их класса опасности. Он отметил, что если жители оставят на них строительные отходы или шины, то их тоже необходимо будет вывезти. Гендиректор РЭО подчеркнул, что возможность привлечения операторов к данной деятельности рассматривается, чтобы сохранить чистоту площадок независимо от характера отходов.
Александр Двойных, глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, ранее заявлял, что в стране планируется запустить пилотный проект, который позволит регионам самостоятельно относить отходы III–V классов опасности к ТКО.
Алексей Макрушин, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, отметил, что в рамках данного законопроекта обсуждается создание и содержание контейнерных площадок силами региональных операторов. По его словам, основная задача — выстроить такую систему, при которой чистота площадок сохранится, а жители и операторы не понесут избыточных расходов.