РЭО: Регоператоров предложили привлечь к вывозу отходов III–V классов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что смысл данной инициативы в том, чтобы региональные операторы проводили уборку всех отходов, которые оказались на контейнерной площадке, независимо от их класса опасности. Он отметил, что если жители оставят на них строительные отходы или шины, то их тоже необходимо будет вывезти. Гендиректор РЭО подчеркнул, что возможность привлечения операторов к данной деятельности рассматривается, чтобы сохранить чистоту площадок независимо от характера отходов.