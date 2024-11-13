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Posted 13 ноября, 08:40

Published 13 ноября, 08:40

Modified 13 ноября, 09:10

Updated 13 ноября, 09:10

В Белгороде на Харгоре произошла стрельба

На почве ревности: появились официальные подробности стрельбы в Белгороде

13 ноября 2024, 08:40
Фото: «Авто Белгород». В Белгороде на Харгоре произошла стрельба

Задержан стрелявший на Харгоре в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Происшествие случилось 12 ноября на Харгоре. Как оказалось, конфликт произошёл на почве ревности. Пострадавший в больнице, подозреваемый задержан, сообщили в региональных УМВД и следкоме.

В Белгороде 12 ноября произошла стрельба. Случилось это днём на улице Есенина возле многоквартирного дома.

Как оказалось, конфликт между двумя знакомыми произошёл на почве ревности. В итоге один из них выстрелил в грудь другому, а затем скрылся.

45-летний пострадавший находится в больнице. Стрелявшего мужчину уже нашли и задержали: следствие будет просить о его заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Законно ли 43-летний белгородец хранил оружие, пока неизвестно.

На Харгоре в Белгороде произошла стрельба? Что известно
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