На почве ревности: появились официальные подробности стрельбы в Белгороде

Posted 13 ноября, 08:40
Published 13 ноября, 08:40
Modified 13 ноября, 09:10
Updated 13 ноября, 09:10
В Белгороде 12 ноября произошла стрельба. Случилось это днём на улице Есенина возле многоквартирного дома.
Как оказалось, конфликт между двумя знакомыми произошёл на почве ревности. В итоге один из них выстрелил в грудь другому, а затем скрылся.
45-летний пострадавший находится в больнице. Стрелявшего мужчину уже нашли и задержали: следствие будет просить о его заключении под стражу.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Законно ли 43-летний белгородец хранил оружие, пока неизвестно.