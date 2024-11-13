На форуме «ТехПред-2024» представили перечень из 10 наиболее успешных стартапов

На III Всероссийском форуме технологического предпринимательства («ТехПред-2024») выбрали десять наиболее значимых университетских стартапов. Пять из них — из области медицины, два — из IT-сферы, один — из отрасли биотехнологии, еще два — из направления «Новые приборы и производственные технологии».

Как сообщает 56orb.ru, среди передовых стартапов нашего времени стоит отметить платформу генерации дизайна интерьеров и подбора исполнителей на основе ИИ SAMSON ROOM авторства Виктора Самсонова, магистранта Тюменского индустриального университета. В число финалистов вошел студент Сеченовского университета Марк Габриянчик, его стартап — Кондуиты для реконструкции периферических нервов. Внимания жюри форума удостоился стартап студента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова — комплекс для отслеживания состояния грузов и контейнеров по всему миру. Аспирантка Челябинского государственного университета Юлия Чумачева попала в топ-10 со стартапом, посвященному персональному AI-ассистенту для управления здоровьем. Технология неинвазивного определения показателей сахарного диабета, разработанная учащейся Сеченовского университета Екатериной Поликер, также получила высочайшие оценки. Высокоэффективным и полезным был признан стартап Марии Осокиной, студентки Сибирского государственного медицинского университета, — облегченный персонализированный ортез, альтернатива импортным отвердевающим повязкам для помощи пациентам с синдромом диабетической стопы. Стартап Дарьи Токаревой, магистрантки Национального исследовательского университета ИТМО, также вошел в десятку наиболее достойных. Под ее руководством было организовано производство функциональных изделий, мебели и строительных материалов, базирующееся на ее авторской технологии переработки отходов. Айгюль Шадрина, работающая в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, представила свой стартап «Образ будущего» — речь идет о технологиях представления крупных предприятий в образовательной среде. В финал попал стартап «Комарик», построенный на базе автоинъектора, созданного специалистами и учащимися Университета науки и технологий МИСИС. Разработке уже выдали регистрационное удостоверение Росздравнадзора и патент на изобретение. В перечне лауреатов стоит выделить стартап Александра Колиниченко, аспиранта Оренбургского госуниверситета. Молодой специалист запустил в работу Центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки. Стартапы-победители включили в топ-1000 — список наиболее значимых для страны университетских разработок, который каждый год корректируется в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Изучить полный рейтинг можно на сайте платформы. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.