Как отметить Всемирный день доброты: советы по меню и рецепты

Впервые День доброты отметили в России в 2009 году. По инициативе журнала Psychologies на Манежной площади в Москве состоялся флешмоб, в котором могли принять участие все желающие. Ровно в 11 часов участники флешмоба взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого был установлен Глобус Часов Мира. Этот символический жест означал единство и солидарность со всем миром и теми странами, где отмечается День доброты.