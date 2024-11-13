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Posted 13 ноября, 12:37

Published 13 ноября, 12:37

Modified 13 ноября, 12:39

Updated 13 ноября, 12:39

Как отметить Всемирный день доброты: советы по меню и рецепты

Как отметить Всемирный день доброты: советы по меню и рецепты

13 ноября 2024, 12:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
Всемирный день доброты отмечается ежегодно 13 ноября. Это прекрасный повод подарить окружающим тепло и заботу. Проявить эти чувства можно, собрав близких за праздничным столом

История праздника

Всемирный день доброты — сравнительно молодой праздник, который напоминает о важности добрых дел и тепла в повседневной жизни. Возник он в 1998 году, когда 13 ноября в Токио прошла первая конференция Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). Это международное объединение некоммерческих организаций из разных стран. Оно пропагандирует идею взаимопомощи, толерантности и сострадания, независимо от национальности, религии и политических взглядов.

Фото: 1MI

День доброты в России

Впервые День доброты отметили в России в 2009 году. По инициативе журнала Psychologies на Манежной площади в Москве состоялся флешмоб, в котором могли принять участие все желающие. Ровно в 11 часов участники флешмоба взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого был установлен Глобус Часов Мира. Этот символический жест означал единство и солидарность со всем миром и теми странами, где отмечается День доброты.

Фото: 1MI

Как отмечают День доброты в нашей стране?

День доброты в России празднуется без официальных церемоний. Однако существует большое количество акций и мероприятий, призванных пробудить желание помогать друг другу. Сегодня этот праздник активно поддерживается в школах, университетах и благотворительных организациях. В образовательных учреждениях проводят «Уроки о важном» на эту тему и рассказывают о важности хороших поступков и взаимопомощи.

Многие компании и общественные организации устраивают сборы средств или вещей для нуждающихся. Добровольцы часто проводят массовые акции, призывающие жителей города проявлять заботу и внимание к окружающим.

Многие россияне предпочитают отметить День доброты дома в кругу семьи и друзей. Они готовят особенные блюда с теплом и заботой. Домашняя кухня и совместное чаепитие — это прекрасный способ создать атмосферу уюта и по-настоящему доброго праздника.

Фото: 1MI

Рецепты на День доброты

Первое блюдо — ароматная куриная грудка с грибами

Ингредиенты для 4 порций:

  • куриное филе — 4 шт.
  • шампиньоны свежие — 400 г
  • чеснок — 6 зубчиков
  • растительное масло — 4 ст. л.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • мука — 3 ст. л.
  • паприка, соль и черный перец — по вкусу
  • зеленый лук — для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе крупными кусками и обваляйте в смеси муки, паприки, соли и перца.
  2. Обжарьте филе на растительном масле до золотистой корочки.
  3. В этой же сковороде на среднем огне обжарьте нарезанные шампиньоны с добавлением сливочного масла и чеснока.
  4. Верните курицу в сковороду, потушите несколько минут и посыпьте зеленым луком. Подавайте горячим.
Фото: gastronom.ru

Ватрушки с лимонным творогом и изюмом: нежный десерт к чаю

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло — 100 г
  • молоко — 250 мл
  • сахар — 130 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 500 г
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • творог — 600 г
  • сахар — 150 г
  • яйца — 2 шт.
  • изюм — ½ стакана
  • цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Замесите мягкое тесто, оставьте его подходить в теплом месте.
  2. Взбейте творог с сахаром, яйцами, добавьте лимонную цедру и изюм.
  3. Разделите тесто на порционные шарики, выложите начинку и сформируйте ватрушки. Выпекайте при 180 °C около 25–30 минут.
Фото: gastronom.ru

Закрытая пицца с курицей и шпинатом: сытная и одновременно лёгкая закуска

Ингредиенты:

  • шпинат — 200 г
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • сливочное масло — 2 ст. л.
  • моцарелла — 200 г
  • филе куриного бедра — 300 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • свежемолотый перец и соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовьте дрожжевое тесто, дайте ему подняться.
  2. Обжарьте куриное филе, добавьте шпинат и натертую моцареллу.
  3. Раскатайте тесто, выложите начинку на одну половину, закройте и выпекайте при 220 °C около 20 минут.

Источник: gastronom.ru

Фото: gastronom.ru
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