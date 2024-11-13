Как отметить Всемирный день доброты: советы по меню и рецепты

Posted 13 ноября, 12:37
Published 13 ноября, 12:37
Modified 13 ноября, 12:39
Updated 13 ноября, 12:39
Всемирный день доброты — сравнительно молодой праздник, который напоминает о важности добрых дел и тепла в повседневной жизни. Возник он в 1998 году, когда 13 ноября в Токио прошла первая конференция Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). Это международное объединение некоммерческих организаций из разных стран. Оно пропагандирует идею взаимопомощи, толерантности и сострадания, независимо от национальности, религии и политических взглядов.
Впервые День доброты отметили в России в 2009 году. По инициативе журнала Psychologies на Манежной площади в Москве состоялся флешмоб, в котором могли принять участие все желающие. Ровно в 11 часов участники флешмоба взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого был установлен Глобус Часов Мира. Этот символический жест означал единство и солидарность со всем миром и теми странами, где отмечается День доброты.
День доброты в России празднуется без официальных церемоний. Однако существует большое количество акций и мероприятий, призванных пробудить желание помогать друг другу. Сегодня этот праздник активно поддерживается в школах, университетах и благотворительных организациях. В образовательных учреждениях проводят «Уроки о важном» на эту тему и рассказывают о важности хороших поступков и взаимопомощи.
Многие компании и общественные организации устраивают сборы средств или вещей для нуждающихся. Добровольцы часто проводят массовые акции, призывающие жителей города проявлять заботу и внимание к окружающим.
Многие россияне предпочитают отметить День доброты дома в кругу семьи и друзей. Они готовят особенные блюда с теплом и заботой. Домашняя кухня и совместное чаепитие — это прекрасный способ создать атмосферу уюта и по-настоящему доброго праздника.
Первое блюдо — ароматная куриная грудка с грибами
Ингредиенты для 4 порций:
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Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
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Источник: gastronom.ru