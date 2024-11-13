Евротрёшки в 28 «квадратов»: выгодно ли и как жить в таком тесном пространстве?

Posted 13 ноября, 10:05
Published 13 ноября, 10:05
Modified 13 ноября, 10:05
Updated 13 ноября, 10:05
Началось проектирование евротрёшек с жилой площадью 26-28 квадратных метров. Застройщики предлагают такие варианты семьям, у которых нет денег на полноценную трёхкомнатную квартиру.
Так, на сайтах объявлений можно найти трехкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадрата. Обойдётся такое жильё в Москве в 10,7 млн рублей. Планировка — две спальни по девять «квадратов» и кухня-гостиная в 16 «квадратов». Общая жилая площадь — 28,7 квадратных метра.
Другой вариант немного просторнее. Покупателям в столице предлагается трёхкомнатная квартира общей площадью в 49,5 квадратных метра. На две комнаты приходится 10,8 и 11,6 «квадрата», на кухню-гостиную — 14 кв. м. Цена вопроса — 13,8 млн рублей.
С одной стороны, все члены семьи могут получить свой уголок. С другой, в таких комнатах, возможно, получится поставить только кровать и шкаф с телевизором.
В Сети, впрочем, предлагают и другие варианты: например, из однушки сделать малогабаритную евротрёшку. Диван в этом случае стоит на кухне, а комната разделена перегородкой на две части.
Тренд на сокращение площади строящегося жилья сейчас характерен для крупнейших городов во всём мире, рассказал изданию гендиректор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев. Застройщики таким образом могут поддержать снижающийся спрос.
Если же переезжать в такое тесное жильё не хочется, есть и другой вариант — перебраться за город. По словам эксперта, сейчас рынок смещается в сторону ИЖС, а банки охотнее в этих случаях выдают кредиты.