bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 10:05

Published 13 ноября, 10:05

Modified 13 ноября, 10:05

Updated 13 ноября, 10:05

Есть ли жизнь в тесных квартирах?

Евротрёшки в 28 «квадратов»: выгодно ли и как жить в таком тесном пространстве?

13 ноября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney. Есть ли жизнь в тесных квартирах?

В Сети заметили объявления о продаже малогабаритных трёхкомнатных квартир

Ранее стало известно об ограничении строительства одно- и двухкомнатных квартир площадью менее 28 и 44 квадратных метров соответственно. Однако о трёхкомнатных квартирах речи не шло. Этим решили воспользоваться застройщики, заметили «Новые известия».

Началось проектирование евротрёшек с жилой площадью 26-28 квадратных метров. Застройщики предлагают такие варианты семьям, у которых нет денег на полноценную трёхкомнатную квартиру.

Так, на сайтах объявлений можно найти трехкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадрата. Обойдётся такое жильё в Москве в 10,7 млн рублей. Планировка — две спальни по девять «квадратов» и кухня-гостиная в 16 «квадратов». Общая жилая площадь — 28,7 квадратных метра.

Другой вариант немного просторнее. Покупателям в столице предлагается трёхкомнатная квартира общей площадью в 49,5 квадратных метра. На две комнаты приходится 10,8 и 11,6 «квадрата», на кухню-гостиную — 14 кв. м. Цена вопроса — 13,8 млн рублей.

С одной стороны, все члены семьи могут получить свой уголок. С другой, в таких комнатах, возможно, получится поставить только кровать и шкаф с телевизором.

В Сети, впрочем, предлагают и другие варианты: например, из однушки сделать малогабаритную евротрёшку. Диван в этом случае стоит на кухне, а комната разделена перегородкой на две части.

Тренд на сокращение площади строящегося жилья сейчас характерен для крупнейших городов во всём мире, рассказал изданию гендиректор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев. Застройщики таким образом могут поддержать снижающийся спрос.

Если же переезжать в такое тесное жильё не хочется, есть и другой вариант — перебраться за город. По словам эксперта, сейчас рынок смещается в сторону ИЖС, а банки охотнее в этих случаях выдают кредиты.

Белгородка продала квартиру и набрала кредитов, чтобы не стать преступницей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вернули в 2023-й»: что мешает быстрому восстановлению жилья в Белгородской области?Несправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жильяБелгородцам арендовать квартиру проще, чем большинству россиян? Спорный рейтинг
#Общество#Квартиры#Малогабаритное жильё
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика