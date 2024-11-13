Два белгородских автобуса месяц будут ездить по другому маршруту и расписанию

Добавим, что движение транспорта на участке дороги по улице Бурцева ограничат на целый месяц — с 14 ноября по 14 декабря. Белгородцам на личных автомобилях предлагают объезжать перекрытый участок по улице Князя Шереметева — улице Курбатова.