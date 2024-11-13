bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 13:08

Published 13 ноября, 13:08

Modified 13 ноября, 13:10

Updated 13 ноября, 13:10

Два автобуса в Белгороде временно изменят маршрут

Два белгородских автобуса месяц будут ездить по другому маршруту и расписанию

13 ноября 2024, 13:08
Фото: 1MI. Два автобуса в Белгороде временно изменят маршрут
Сюжет
Автобус
Ограничения из-за работ по обустройству инженерных сетей в микрорайоне Жемчужина коснулись не только водителей автомобилей, но и пассажиров автобусов. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок.

С четверга, 14 ноября, в Белгороде будут по-другому курсировать два автобуса. Изменения коснутся общественного транспорта № 51 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Юго-Западный 2.1» и № 57 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный-2.1» в обратном направлении.

Также автобусы будут курсировать по другому расписанию.

Конкретные изменения Организатор пассажирских перевозок показал с помощью схемы. Связаны они с работами по обустройству инженерных сетей в микрорайоне Жемчужина и перекрытием части автодороги по улице Бурцева.

Изменение движенияИзменение движения
Изменённое расписаниеИзменённое расписание
Изменённое расписаниеИзменённое расписание
Изменение движения. Фото: Организатор пассажирских перевозок

Добавим, что движение транспорта на участке дороги по улице Бурцева ограничат на целый месяц — с 14 ноября по 14 декабря. Белгородцам на личных автомобилях предлагают объезжать перекрытый участок по улице Князя Шереметева — улице Курбатова.

Белгородцы месяц не смогут проехать по одному участку дороги. В чём дело?
Узнать подробнее
Читайте также:
На «Родине» в Белгороде организуют ещё одно место для ожидания автобусовС 1 декабря в Белгороде на три маршрута выйдет первая часть от 50 новых автобусов«Идём до дома километры»: два автобуса стали пропускать остановку под Белгородом
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Изменение расписания#Пассажирский автобус#Изменение маршрута
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика