Два белгородских автобуса месяц будут ездить по другому маршруту и расписанию

Posted 13 ноября, 13:08
Published 13 ноября, 13:08
Modified 13 ноября, 13:10
Updated 13 ноября, 13:10
С четверга, 14 ноября, в Белгороде будут по-другому курсировать два автобуса. Изменения коснутся общественного транспорта № 51 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Юго-Западный 2.1» и № 57 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный-2.1» в обратном направлении.
Также автобусы будут курсировать по другому расписанию.
Конкретные изменения Организатор пассажирских перевозок показал с помощью схемы. Связаны они с работами по обустройству инженерных сетей в микрорайоне Жемчужина и перекрытием части автодороги по улице Бурцева.
Добавим, что движение транспорта на участке дороги по улице Бурцева ограничат на целый месяц — с 14 ноября по 14 декабря. Белгородцам на личных автомобилях предлагают объезжать перекрытый участок по улице Князя Шереметева — улице Курбатова.