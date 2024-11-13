bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 17:42

Published 13 ноября, 17:42

Modified 13 ноября, 17:44

Updated 13 ноября, 17:44

Благоустройство

Белгородские студенты примут участие в национальном конкурсе «Благоустрой!»

13 ноября 2024, 17:42
Фото: 1MI. Благоустройство
Сюжет
Благоустройство
Студенты-архитекторы из Белгородской области примут участие в национальном конкурсе «Благоустрой!», проводимом в рамках поддержки национального проекта «Жильё и городская среда». Молодые белгородцы разработают проекты по благоустройству вместе с другими студентами из разных регионов России.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» белгородские студенты-архитекторы примут участие в конкурсе «Благоустрой!». Инициатива направлена на благоустройство общественного пространства. Благодаря ей ежегодно обустраивается более десятка тысяч территорий, а с момента реализации национального проекта — как минимум 69 тысяч. Это 5866 населённых пунктов, расположенных в 84 регионах страны. Особое внимание уделяется вовлечению граждан в процесс проектирования.

Более тысячи студентов из разных уголков России решили принять участие в студенческом конкурсе. В рамках мероприятия 1230 будущих специалисты в области архитектуры, урбанистики и градостроительства начнут работу над проектами по улучшению общественных пространств: от детских площадок до реконструкции центральных площадей, набережных и туристических зон.

Из Белгородской области принять участие в проекте решил 41 студент, обучающийся на архитектурном факультете университета имени В. Г. Шухова. Подано 32 заявки, включая семь командных и 25 индивидуальных.

К этому дню от молодёжи поступило 633 заявки от отдельных участников из 60 регионов и 249 командных.

Национальный студенческий конкурс, как заявил глава Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин, даст возможность молодым архитекторам продемонстрировать свои умения и стать востребованными специалистами в строительной отрасли. Кроме того, он предоставляет шанс внести свой вклад в создание красивых и комфортных городских пространств, т. к. молодые специалисты приносят в процесс формирования уютных мест городов новые идеи и стремление сделать окружающую обстановку лучше.

Организаторы конкурса «Благоустрой!» — Минстрой РФ, АНО «Национальные приоритеты» и финансовый институт развития в жилищной сфере РФ «ДОМ.РФ».

Гладков рассказал о поддержке молодых учителей в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Студенты и педагоги вузов могут принять участие в конкурсе по финграмотностиПопади в тридцатку лучших! Стартовал конкурс для студентов Белгородской областиГладков: в Белгороде открыли первую детскую секцию по водному поло
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Благоустройство#Минстрой#Россия#Новости Белгорода#Питание#Национальный проект#Белгород#Градостроительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика