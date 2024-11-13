Белгородские студенты примут участие в национальном конкурсе «Благоустрой!»

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» белгородские студенты-архитекторы примут участие в конкурсе «Благоустрой!». Инициатива направлена на благоустройство общественного пространства. Благодаря ей ежегодно обустраивается более десятка тысяч территорий, а с момента реализации национального проекта — как минимум 69 тысяч. Это 5866 населённых пунктов, расположенных в 84 регионах страны. Особое внимание уделяется вовлечению граждан в процесс проектирования.