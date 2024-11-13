Белгородские студенты примут участие в национальном конкурсе «Благоустрой!»

Posted 13 ноября, 17:42
Published 13 ноября, 17:42
Modified 13 ноября, 17:44
Updated 13 ноября, 17:44
В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» белгородские студенты-архитекторы примут участие в конкурсе «Благоустрой!». Инициатива направлена на благоустройство общественного пространства. Благодаря ей ежегодно обустраивается более десятка тысяч территорий, а с момента реализации национального проекта — как минимум 69 тысяч. Это 5866 населённых пунктов, расположенных в 84 регионах страны. Особое внимание уделяется вовлечению граждан в процесс проектирования.
Более тысячи студентов из разных уголков России решили принять участие в студенческом конкурсе. В рамках мероприятия 1230 будущих специалисты в области архитектуры, урбанистики и градостроительства начнут работу над проектами по улучшению общественных пространств: от детских площадок до реконструкции центральных площадей, набережных и туристических зон.
Из Белгородской области принять участие в проекте решил 41 студент, обучающийся на архитектурном факультете университета имени В. Г. Шухова. Подано 32 заявки, включая семь командных и 25 индивидуальных.
К этому дню от молодёжи поступило 633 заявки от отдельных участников из 60 регионов и 249 командных.
Национальный студенческий конкурс, как заявил глава Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин, даст возможность молодым архитекторам продемонстрировать свои умения и стать востребованными специалистами в строительной отрасли. Кроме того, он предоставляет шанс внести свой вклад в создание красивых и комфортных городских пространств, т. к. молодые специалисты приносят в процесс формирования уютных мест городов новые идеи и стремление сделать окружающую обстановку лучше.
Организаторы конкурса «Благоустрой!» — Минстрой РФ, АНО «Национальные приоритеты» и финансовый институт развития в жилищной сфере РФ «ДОМ.РФ».