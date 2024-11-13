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Posted 13 ноября, 16:41

Published 13 ноября, 16:41

Modified 13 ноября, 17:13

Updated 13 ноября, 17:13

Общественный транспорт

Белгородская область самой первой в России получила 50 автобусов нового образца

13 ноября 2024, 16:41
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. Общественный транспорт

Белгородская область стала первым обладателем новых моделей автобусов в РФ

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Новости Белгорода
Белгородская область пополнила свой автобусный парк 50 новыми низкопольными ЛиАЗами с кондиционерами и пандусами. Они поступили на прошлой неделе и выйдут на маршруты 1 декабря. На данный момент новой модели нет ни в одном регионе, сообщили на Совете общественности.

Ранее в правительстве Белгородской области рассказали об обновление автобусного парка. Так, на маршруты выйдет 50 единиц общественного транспорта. Сначала часть из них отправят на проверочные рейсы по маршрутам 111у, 127 и 103. Позже число автобусов увеличится. ЛиАЗы работают на природном газе, оснащены кондиционерами и удобными пандусами. Низкопольные автобусы среднего класса являются новой моделью.

Транспортные средства Белгородская область получила на прошлой неделе. Регион стал самым первым обладателем этой модели в России.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Автопарк#Природный газ#Белгород#Кондиционеры
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