Белгородская область самой первой в России получила 50 автобусов нового образца

Ранее в правительстве Белгородской области рассказали об обновление автобусного парка. Так, на маршруты выйдет 50 единиц общественного транспорта. Сначала часть из них отправят на проверочные рейсы по маршрутам 111у, 127 и 103. Позже число автобусов увеличится. ЛиАЗы работают на природном газе, оснащены кондиционерами и удобными пандусами. Низкопольные автобусы среднего класса являются новой моделью.