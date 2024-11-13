Белгородская область самой первой в России получила 50 автобусов нового образца

Posted 13 ноября, 16:41
Published 13 ноября, 16:41
Modified 13 ноября, 17:13
Updated 13 ноября, 17:13
Ранее в правительстве Белгородской области рассказали об обновление автобусного парка. Так, на маршруты выйдет 50 единиц общественного транспорта. Сначала часть из них отправят на проверочные рейсы по маршрутам 111у, 127 и 103. Позже число автобусов увеличится. ЛиАЗы работают на природном газе, оснащены кондиционерами и удобными пандусами. Низкопольные автобусы среднего класса являются новой моделью.
Транспортные средства Белгородская область получила на прошлой неделе. Регион стал самым первым обладателем этой модели в России.