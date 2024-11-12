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Posted 12 ноября, 09:06

Published 12 ноября, 09:06

Modified 12 ноября, 09:08

Updated 12 ноября, 09:08

Живут другие: что выяснили чиновники после проверок получателей выплат за аренду

Живут другие: что выяснили чиновники после проверок получателей выплат за аренду

12 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Жилье
В Белгородской области провели выборочные проверки получателей выплат за аренду жилья. По итогам оказалось, что по некоторым адресам арендаторов нет.

Как рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова, во время проверки получателей выплат выяснилось, что по некоторым адресам живут другие люди, которые ничего не знают о гражданах, которые якобы заключили договор аренды.

Были случаи, когда в квартирах проживают собственники или зарегистрированные, которые также не знают о людях, которые заключили договор.

Они крайне были удивлены, что, оказывается, с ними ещё и договоры аренды заключили. В одном случае хозяин квартиры уточнил, что, действительно, у него жили знакомые, но без договора и оплаты. В нескольких случаях в квартирах проводился ремонт, и строители ничего не знали о жильцах.
Елена Батанова

В Шебекинском округе специалисты установили, что по указанному адресу в договоре жилого помещения не может быть: дверь опечатана, заклеена скотчем, нет ручек, замков.

Предполагать, что там проживает семья, очень сложно. Два адреса — общежития, где ведётся ремонт. Был один договор, где квартира была продана три года назад совершенно другим людям. По одному из адресов расположено офисное здание. Одного адреса, который указали в договоре, вообще не существует. Был случай, где был новый дом, в котором явно никто не живёт: двери все закрыты, а приборы учёта статичны.
Елена Батанова

Напомним, всего специалисты проверили 309 адресов. По итогам 150 белгородцев пока не получают назначенную выплату.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Проверки#Собственники#Белгород#Арендаторы#Выплаты за аренду#Недополучение выплаты
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