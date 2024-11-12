Живут другие: что выяснили чиновники после проверок получателей выплат за аренду

Posted 12 ноября, 09:06
Published 12 ноября, 09:06
Modified 12 ноября, 09:08
Updated 12 ноября, 09:08
Как рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова, во время проверки получателей выплат выяснилось, что по некоторым адресам живут другие люди, которые ничего не знают о гражданах, которые якобы заключили договор аренды.
Были случаи, когда в квартирах проживают собственники или зарегистрированные, которые также не знают о людях, которые заключили договор.
Они крайне были удивлены, что, оказывается, с ними ещё и договоры аренды заключили. В одном случае хозяин квартиры уточнил, что, действительно, у него жили знакомые, но без договора и оплаты. В нескольких случаях в квартирах проводился ремонт, и строители ничего не знали о жильцах.
Елена Батанова
В Шебекинском округе специалисты установили, что по указанному адресу в договоре жилого помещения не может быть: дверь опечатана, заклеена скотчем, нет ручек, замков.
Предполагать, что там проживает семья, очень сложно. Два адреса — общежития, где ведётся ремонт. Был один договор, где квартира была продана три года назад совершенно другим людям. По одному из адресов расположено офисное здание. Одного адреса, который указали в договоре, вообще не существует. Был случай, где был новый дом, в котором явно никто не живёт: двери все закрыты, а приборы учёта статичны.
Елена Батанова
Напомним, всего специалисты проверили 309 адресов. По итогам 150 белгородцев пока не получают назначенную выплату.