Выставка здоровья в Белгороде: проверьте себя и получите консультации у специалистов

В Белгороде пройдёт масштабная выставка, посвящённая здоровью

Сюжет Медицина

В Белэкспоцентре с 13 по 15 ноября состоится масштабная межрегиональная выставка, посвященная медицине, фармации, стоматологии и красоте. С 10:00 до 16:00 в течение трех дней посетители смогут не только проверить своё здоровье, но и принять участие в мастер-классах, рассказали в минздраве.