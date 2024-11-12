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Posted 12 ноября, 15:20

Published 12 ноября, 15:20

Modified 12 ноября, 15:22

Updated 12 ноября, 15:22

В Белгороде пройдёт масштабная выставка, посвящённая здоровью

Выставка здоровья в Белгороде: проверьте себя и получите консультации у специалистов

12 ноября 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде пройдёт масштабная выставка, посвящённая здоровью

Сюжет
Медицина
В Белэкспоцентре с 13 по 15 ноября состоится масштабная межрегиональная выставка, посвященная медицине, фармации, стоматологии и красоте. С 10:00 до 16:00 в течение трех дней посетители смогут не только проверить своё здоровье, но и принять участие в мастер-классах, рассказали в минздраве.

Среди мероприятий будут уроки по оказанию первой помощи, знакомство с работой бригады скорой помощи, консультации врача-онколога с проведением дерматоскопии, проведение скринингов для выявления остеопороза и низкоэнергетических переломов, бронхолёгочной системы.

Кроме того, гости смогут пообщаться с врачом-психиатром и клиническим психологом, поучаствовать в мастер-классах по самопомощи и психологических занятиях для родителей, а также пройти биоимпедансометрию — процедуру, позволяющую оценить состав тела и выявить потенциальные проблемы со здоровьем.

Также будет возможность изготовить браслет для укрепления здоровья. Для тех, кто не сможет посетить выставку лично, предусмотрен онлайн-марафон по различным направлениям здорового образа жизни.

Обратите внимание, что расписание мероприятий может измениться. Более подробную информацию можно найти в карточках.

Расписание мероприятияРасписание мероприятия
Расписание мероприятияРасписание мероприятия
Расписание мероприятия. Фото: Минздрав Белгородской области
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