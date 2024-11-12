Выставка здоровья в Белгороде: проверьте себя и получите консультации у специалистов

Posted 12 ноября, 15:20
Published 12 ноября, 15:20
Modified 12 ноября, 15:22
Updated 12 ноября, 15:22
Среди мероприятий будут уроки по оказанию первой помощи, знакомство с работой бригады скорой помощи, консультации врача-онколога с проведением дерматоскопии, проведение скринингов для выявления остеопороза и низкоэнергетических переломов, бронхолёгочной системы.
Кроме того, гости смогут пообщаться с врачом-психиатром и клиническим психологом, поучаствовать в мастер-классах по самопомощи и психологических занятиях для родителей, а также пройти биоимпедансометрию — процедуру, позволяющую оценить состав тела и выявить потенциальные проблемы со здоровьем.
Также будет возможность изготовить браслет для укрепления здоровья. Для тех, кто не сможет посетить выставку лично, предусмотрен онлайн-марафон по различным направлениям здорового образа жизни.
Обратите внимание, что расписание мероприятий может измениться. Более подробную информацию можно найти в карточках.