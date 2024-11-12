«Военных не моем»: бойцам «Севера» отказали в услуге четыре белгородских автомойки

Posted 12 ноября, 13:07
Published 12 ноября, 13:07
Modified 12 ноября, 14:28
Updated 12 ноября, 14:28
В районе, где сейчас находятся военные, расположено несколько грузовых автомоек. Цена за услугу, по словам мужчины, ранее была 1,5 тысячи, недавно поднялась до 2 тысяч. Военные оплачивали её из своего кармана.
Сегодня они приехали помыть «Камаз» перед тем, как отправиться на техобслуживание, но на четырёх мойках им отказали. Читатель утверждает, что персонал «категорически отказывается мыть военных».
Объясняют это тем, что транспорт у них очень грязный, но мужчина подчеркнул, что предварительно они сбивают грязь, и прислал фото авто.
«Вот в мойке такого автомобиля нам отказали, то есть, она не грязная. За деньги. Мы готовы платить, но „нет, мыть вас не будем“. Что за отношение такое? <…> Нам нужно просто помыть машину. Обычная фура грязнее», — говорит он.