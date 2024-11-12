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Posted 12 ноября, 13:07

Published 12 ноября, 13:07

Modified 12 ноября, 14:28

Updated 12 ноября, 14:28

Военнослужащих группировки «Север» не хотят обслуживать автомойки под Белгородом

«Военных не моем»: бойцам «Севера» отказали в услуге четыре белгородских автомойки

12 ноября 2024, 13:07
Фото: 1MI.

Военнослужащих группировки «Север» не хотят обслуживать автомойки под Белгородом

Сюжет
Военные
В редакцию Бел.Ру обратился мужчина и представился военнослужащим. Он рассказал, что вместе с товарищами служит сейчас в группировке войск «Север» и базируется в Белгородской области. Раньше они без проблем мыли свою технику на автомойках, но недавно им начали отказывать.

В районе, где сейчас находятся военные, расположено несколько грузовых автомоек. Цена за услугу, по словам мужчины, ранее была 1,5 тысячи, недавно поднялась до 2 тысяч. Военные оплачивали её из своего кармана.

Сегодня они приехали помыть «Камаз» перед тем, как отправиться на техобслуживание, но на четырёх мойках им отказали. Читатель утверждает, что персонал «категорически отказывается мыть военных».

Объясняют это тем, что транспорт у них очень грязный, но мужчина подчеркнул, что предварительно они сбивают грязь, и прислал фото авто.

«Вот в мойке такого автомобиля нам отказали, то есть, она не грязная. За деньги. Мы готовы платить, но „нет, мыть вас не будем“. Что за отношение такое? <…> Нам нужно просто помыть машину. Обычная фура грязнее», — говорит он.
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Автомойка#Военные
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