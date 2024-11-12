«Военных не моем»: бойцам «Севера» отказали в услуге четыре белгородских автомойки

Военнослужащих группировки «Север» не хотят обслуживать автомойки под Белгородом

Сюжет Военные

В редакцию Бел.Ру обратился мужчина и представился военнослужащим. Он рассказал, что вместе с товарищами служит сейчас в группировке войск «Север» и базируется в Белгородской области. Раньше они без проблем мыли свою технику на автомойках, но недавно им начали отказывать.