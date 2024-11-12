В одном из районов Белгородской области начали установку новогодней ёлки

Posted 12 ноября, 12:04
Published 12 ноября, 12:04
Modified 12 ноября, 12:04
Updated 12 ноября, 12:04
В Белгородской области готовятся к Новому году. В Старом Осколе к грядущему празднику начали устанавливать новогоднюю ёлку: её размещают на площади Победы.
Праздничную атмосферу начинают создавать и в Губкине: там начали собирать зимние горки, на которых дети смогут кататься при появлении льда. Одну из них уже установили в сквере Пушкина. Для безопасности её огородили сигнальной лентой и забором.
Ещё одну горку в этом году установят не на центральной площади, а на улице Мира. Движение транспорта на этом участке перекроют.
Отметим, что в Белгороде тоже понемногу начинается подготовка к Новому году: специалисты начали доставать со склада прошлогодние украшения, чтобы починить и почистить. Новую ёлку в этом году приобретать не будут, установят старую.
Однако в регионе всё равно можно будет посмотреть на новую ель — дерево разместят в Бирюче Красногвардейского района.