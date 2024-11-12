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Posted 12 ноября, 12:04

Published 12 ноября, 12:04

Modified 12 ноября, 12:04

Updated 12 ноября, 12:04

Некоторых белгородцев в комментариях смутила столь ранняя установка ёлки

В одном из районов Белгородской области начали установку новогодней ёлки

12 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI. Некоторых белгородцев в комментариях смутила столь ранняя установка ёлки

В Белгородской области идёт подготовка к Новому году

Сюжет
Новый год
В Губкине и Старом Осколе уже начали готовиться к Новому году: где-то первым делом устанавливают горки для детей, где-то — ёлку. Подробности сообщили местные Telegram-каналы.

В Белгородской области готовятся к Новому году. В Старом Осколе к грядущему празднику начали устанавливать новогоднюю ёлку: её размещают на площади Победы.

Установка ёлки в Старом ОсколеУстановка ёлки в Старом Осколе
Установка ёлки в Старом Осколе. Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Праздничную атмосферу начинают создавать и в Губкине: там начали собирать зимние горки, на которых дети смогут кататься при появлении льда. Одну из них уже установили в сквере Пушкина. Для безопасности её огородили сигнальной лентой и забором.

Ещё одну горку в этом году установят не на центральной площади, а на улице Мира. Движение транспорта на этом участке перекроют.

Деревянная горка в ГубкинеДеревянная горка в Губкине
Деревянная горка в ГубкинеДеревянная горка в Губкине
Деревянная горка в Губкине. Фото: Telegram-канал «ГуСтО | Губкин + Старый Оскол | Новости»

Отметим, что в Белгороде тоже понемногу начинается подготовка к Новому году: специалисты начали доставать со склада прошлогодние украшения, чтобы починить и почистить. Новую ёлку в этом году приобретать не будут, установят старую.

Однако в регионе всё равно можно будет посмотреть на новую ель — дерево разместят в Бирюче Красногвардейского района.

Новых не будет: в Белгороде к Новому году установят прошлогодние украшение
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