В Губкине прошёл слёт военно-патриотического объединения «Поколение»

Сейчас объединение включает в себя 32 клубов из всех муниципалитетов Белгородской области. За 22 года его работы через клубы прошло не менее 10 тыс. юношей и девушек. Около 4 000 выпускников прошли службу в рядах Российской Армии, многие из которых проходили службу в «горячих» точках, награждены орденами и медалями. Более 100 курсантов после окончания средней школы поступили в высшие военные учебные заведения.