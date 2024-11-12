В Губкине прошёл слёт военно-патриотического объединения «Поколение»

Posted 12 ноября, 13:39
Published 12 ноября, 13:39
Modified 12 ноября, 13:41
Updated 12 ноября, 13:41
Подтягивание, отжимание, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение и разряжение магазина, марш-броски. В десяти видах военно-прикладных дисциплин два дня соревновались курсанты 23 военно-патриотических клубов Белгородской области. Подготовка у ребят серьёзная, у многих за плечами не одни соревнования.
Многие из курсантов мечтают и готовятся служить в ВДВ. Поэтому каждый год группа воспитанников, которые будут призываться на службу в армию, либо поступать в военные училища, совершают прыжки. Раньше это проходило на аэродроме в Томаровке, а теперь, пока небо над Белгородской областью закрыто, ребята покоряли небо в Подмосковье.
Ежегодно, в течение 20 лет проводятся слёты ВПО «Поколение», на которых курсанты клубов демонстрируют уровень своей подготовки, участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта: преодоление полосы препятствий, спортивное ориентирование, военизированный марш-бросок, разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, подтягивание на перекладине, отжимание от пола.
В первый день они вспоминали воинские звания и основные характеристики оружия, на скорость разбирали и собирали АК-74, снаряжали магазин автомата, стреляли из пневматической винтовки. Второй день заняли отжимания и подтягивания, метание гранаты на точность и прохождение лабиринта с призмами (символ ориентирования как вида спорта). Завершил слёт марш-бросок. 1 км — в полном обмундировании и с автоматами в руках.
«Мои ребята показали достойные результаты. В стрельбе из пневматической винтовки заняли первое общекомандное место. Двое отличились в личном зачёте: у Никиты Образцова — второе место, у Дарьи Дворяшиной — третье», — отмечает руководитель ВПК «Виктория» из Бирюча Андрей Приймаков.
«Соревнования призваны выявить лучших и сильнейших. Все борются на равных не только за звание лучших, но и показывают то, чему их научили инструкторы», — рассказал председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов.
ВПО «Поколение» создано в 2002 году по инициативе депутата Госдумы РФ, руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча на базе военно-патриотических клубов Губкина и Старого Оскола, созданными ветеранами, служившими в Афганистане и других горячих точках.
Сейчас объединение включает в себя 32 клубов из всех муниципалитетов Белгородской области. За 22 года его работы через клубы прошло не менее 10 тыс. юношей и девушек. Около 4 000 выпускников прошли службу в рядах Российской Армии, многие из которых проходили службу в «горячих» точках, награждены орденами и медалями. Более 100 курсантов после окончания средней школы поступили в высшие военные учебные заведения.
С момента открытия каждого военно-патриотического клуба в муниципальном образовании формируется материально-техническая база, приобретается спортивное снаряжение и инвентарь, необходимые для организации работы клуба. Всё это стало возможным благодаря более чем 20-летней непрерывной поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. Так, к этому слёту на средства фонда для каждого ВПК приобретено по два учебных автомата Калашникова.
«Наше военно-патриотическое объединение является самым старейшим и самым крупным объединением в Белгородской области. Многие воспитанники являются профессиональными военными и находятся в зоне специальной военной операции, выполняя свой профессиональный долг. Большое количество наших курсантов сегодня являются волонтёрами и членами территориальной самообороны. Мы гордимся нашими выпускниками и руководителями клубов, многие из которых являются наставниками с момента создания объединения. Это наш золотой фонд», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
С победой из Губкина уехал белгородский «Барс», второе место — у старооскольского «Каскада», третье — у губкинского «Святогора». К кубкам и дипломам прилагались денежные сертификаты на укрепление материально-технической базы клубов.
«На таких слётах ребята не только демонстрируют свои навыки и знания, соревнования становятся отличной возможностью для каждого участника проявить себя, завести новые знакомства и стать частью большой дружной семьи патриотов», — подчеркнул руководитель ВПК «Сокол» из Вейделевского района Сергей Левченко.