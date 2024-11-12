bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 13:39

Published 12 ноября, 13:39

Modified 12 ноября, 13:41

Updated 12 ноября, 13:41

В Губкине прошёл слёт военно-патриотического объединения «Поколение»

В Губкине прошёл слёт военно-патриотического объединения «Поколение»

12 ноября 2024, 13:39
Фото: Максим Алтухов. Фонд «Поколение».
Сюжет
Новости Белгорода
Двадцать первый слет посвящён 70-летию со Дня образования Белгородской области. В Центре развития военно-спортивной подготовки «Воин» собрались около 300 человек, которые представляли 23 клуба со всей Белгородской области.

Подтягивание, отжимание, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение и разряжение магазина, марш-броски. В десяти видах военно-прикладных дисциплин два дня соревновались курсанты 23 военно-патриотических клубов Белгородской области. Подготовка у ребят серьёзная, у многих за плечами не одни соревнования.

Многие из курсантов мечтают и готовятся служить в ВДВ. Поэтому каждый год группа воспитанников, которые будут призываться на службу в армию, либо поступать в военные училища, совершают прыжки. Раньше это проходило на аэродроме в Томаровке, а теперь, пока небо над Белгородской областью закрыто, ребята покоряли небо в Подмосковье.

Ежегодно, в течение 20 лет проводятся слёты ВПО «Поколение», на которых курсанты клубов демонстрируют уровень своей подготовки, участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта: преодоление полосы препятствий, спортивное ориентирование, военизированный марш-бросок, разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, подтягивание на перекладине, отжимание от пола.

В первый день они вспоминали воинские звания и основные характеристики оружия, на скорость разбирали и собирали АК-74, снаряжали магазин автомата, стреляли из пневматической винтовки. Второй день заняли отжимания и подтягивания, метание гранаты на точность и прохождение лабиринта с призмами (символ ориентирования как вида спорта). Завершил слёт марш-бросок. 1 км — в полном обмундировании и с автоматами в руках.

«Мои ребята показали достойные результаты. В стрельбе из пневматической винтовки заняли первое общекомандное место. Двое отличились в личном зачёте: у Никиты Образцова — второе место, у Дарьи Дворяшиной — третье», — отмечает руководитель ВПК «Виктория» из Бирюча Андрей Приймаков.
«Соревнования призваны выявить лучших и сильнейших. Все борются на равных не только за звание лучших, но и показывают то, чему их научили инструкторы», — рассказал председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов.

ВПО «Поколение» создано в 2002 году по инициативе депутата Госдумы РФ, руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча на базе военно-патриотических клубов Губкина и Старого Оскола, созданными ветеранами, служившими в Афганистане и других горячих точках.

Сейчас объединение включает в себя 32 клубов из всех муниципалитетов Белгородской области. За 22 года его работы через клубы прошло не менее 10 тыс. юношей и девушек. Около 4 000 выпускников прошли службу в рядах Российской Армии, многие из которых проходили службу в «горячих» точках, награждены орденами и медалями. Более 100 курсантов после окончания средней школы поступили в высшие военные учебные заведения.

С момента открытия каждого военно-патриотического клуба в муниципальном образовании формируется материально-техническая база, приобретается спортивное снаряжение и инвентарь, необходимые для организации работы клуба. Всё это стало возможным благодаря более чем 20-летней непрерывной поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. Так, к этому слёту на средства фонда для каждого ВПК приобретено по два учебных автомата Калашникова.

«Наше военно-патриотическое объединение является самым старейшим и самым крупным объединением в Белгородской области. Многие воспитанники являются профессиональными военными и находятся в зоне специальной военной операции, выполняя свой профессиональный долг. Большое количество наших курсантов сегодня являются волонтёрами и членами территориальной самообороны. Мы гордимся нашими выпускниками и руководителями клубов, многие из которых являются наставниками с момента создания объединения. Это наш золотой фонд», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

С победой из Губкина уехал белгородский «Барс», второе место — у старооскольского «Каскада», третье — у губкинского «Святогора». К кубкам и дипломам прилагались денежные сертификаты на укрепление материально-технической базы клубов.

«На таких слётах ребята не только демонстрируют свои навыки и знания, соревнования становятся отличной возможностью для каждого участника проявить себя, завести новые знакомства и стать частью большой дружной семьи патриотов», — подчеркнул руководитель ВПК «Сокол» из Вейделевского района Сергей Левченко.
Фото: Максим Алтухов. Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизма
Узнать подробнее
Читайте также:
Шебекинский округ получил новые автомобили от фонда «Поколение»6 тонн гумпомощи передано в Старооскольскую окружную больницу фондом «Поколение»Спортивная площадка от фонда «Поколение» открылась в Волоконовке
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика