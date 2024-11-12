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Posted 12 ноября, 13:47

Published 12 ноября, 13:47

Modified 12 ноября, 13:49

Updated 12 ноября, 13:49

Сдача смартфонов

В Белгороде смартфоны стали сдавать в трейд-ин в шесть раз чаще

12 ноября 2024, 13:47
Фото: МегаФон. Сдача смартфонов
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Новости Белгорода
В Белгородской области за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединённой розничной сети МегаФона и Yota за 10 месяцев текущего года приняли в шесть раз больше гаджетов «с пробегом», чем за аналогичный период 2023 года.

Чаще всего белгородцы сдают смартфоны Samsung, на втором месте Xiaomi, замыкает тройку лидеров iPhone.

В регионе второй год подряд Samsung остается лидером среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: на устройства пришлось более трети всех сделок по программе. Доля Xiaomi и iPhone составила 24% и 10% соответственно.

В деньгах лидеры те же, однако второе место принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится более трети от сдачи по трейд-ин. На втором месте с минимальным отрывом Samsung. Xiaomi занимает третью строчку с 10%.

В целом интерес россиян к программе за год резко возрос: за 10 месяцев 2024 года число принятых смартфонов стало выше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах показатель вырос почти в 5 раз.

Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т. д.) для гаджетов.

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