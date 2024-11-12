В Белгороде смартфоны стали сдавать в трейд-ин в шесть раз чаще

Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т. д.) для гаджетов.