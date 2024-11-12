bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 14:24

Published 12 ноября, 14:24

Modified 12 ноября, 15:48

Updated 12 ноября, 15:48

Центр художественной гимнастики

Спортцентр «Сирень» — номинант Национальной спортивной премии

12 ноября 2024, 14:24
Фото: Пресс-служба центра «Сирень». Центр художественной гимнастики
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородский спортивный центр «Сирень» — участник Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный объект России».

Поддержать объект можно в рамках всенародного голосования на сайте премии — оно продлится до 15 ноября.

Спортивный центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой построен по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Компания «Трансюжстрой» завершила строительство «Сирени» в рекордные сроки — за 14 месяцев. Здесь ежедневно могут заниматься до 1 тыс. человек — детей и взрослых.

Национальная спортивная премия — одна из самых престижных федеральных наград в области физической культуры и спорта, учрежденная в 2010 году Министерством спорта России. Она направлена на стимулирование профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в сфере спорта. Вручение премии состоится 20 ноября в Москве.

Реклама ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“», erid: LjN8Jxk5y, подробнее на сайте.

В Белгороде начали восстанавливать «Белгород-Арену» и «Сирень»
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде«Трансюжстрой» — лидер рейтинга ответственного бизнеса среди белгородских компаний«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика