Спортцентр «Сирень» — номинант Национальной спортивной премии

Posted 12 ноября, 14:24
Published 12 ноября, 14:24
Modified 12 ноября, 15:48
Updated 12 ноября, 15:48
Поддержать объект можно в рамках всенародного голосования на сайте премии — оно продлится до 15 ноября.
Спортивный центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой построен по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Компания «Трансюжстрой» завершила строительство «Сирени» в рекордные сроки — за 14 месяцев. Здесь ежедневно могут заниматься до 1 тыс. человек — детей и взрослых.
Национальная спортивная премия — одна из самых престижных федеральных наград в области физической культуры и спорта, учрежденная в 2010 году Министерством спорта России. Она направлена на стимулирование профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в сфере спорта. Вручение премии состоится 20 ноября в Москве.
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