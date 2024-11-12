Спортцентр «Сирень» — номинант Национальной спортивной премии

Спортивный центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой построен по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Компания «Трансюжстрой» завершила строительство «Сирени» в рекордные сроки — за 14 месяцев. Здесь ежедневно могут заниматься до 1 тыс. человек — детей и взрослых.