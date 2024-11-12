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Posted 12 ноября, 15:21

Published 12 ноября, 15:21

Modified 12 ноября, 15:23

Updated 12 ноября, 15:23

Скрытые убийцы: как искусственные подсластители могут вызвать рак

Скрытые убийцы: как искусственные подсластители могут вызвать рак

12 ноября 2024, 15:21
Фото: medicine-simply.ru.
Искусственные подсластители — это заменители сахара, которые применяются для подслащивания продуктов и напитков. Среди наиболее — сахарин, аспартам, ацесульфам калия, сукралоза, неотам и адвантам. Считается, что искусственные подсластители полезнее сахара. Но насколько это правда?

Что такое искусственные подсластители?

Искусственные подсластители — это химически созданные вещества, которые служат заменой столовому сахару (сахарозе) в продуктах питания и напитках. Они значительно слаще сахара, поэтому для достижения аналогичной сладости требуется гораздо меньшее количество (в 200–20 000 раз меньше). Благодаря этому, их калорийность практически нулевая, что делает такие подсластители популярными в диетических продуктах.

Влияние искусственных подсластителей на развитие рака

Исторически подозрения по поводу связи искусственных подсластителей с раковыми заболеваниями возникли в 1970-х годах, когда ученые обнаружили, что комбинация сахарина и циклмата приводила к развитию рака мочевого пузыря у лабораторных крыс. Впоследствии циклмат запретили использовать во многих странах.

Фото: 1MI

Цикламат натрия — подсластитель, который в 30–50 раз слаще сахара. Он используется в соусах, сладкой выпечке, мороженом, напитках, кондитерских изделиях и консервированных продуктах.

Позже эксперты пересмотрели данные и признали его безопасным. Циклмат запрещён в США, а в России егоможно свободно купить.

Сахарин

Сахарин — искусственный подсластитель, в 300–500 раз слаще обычного сахара и имеет такую же калорийность. Он используется в диетических напитках, жевательных резинках, десертах, зубных пастах, лекарствах и витаминах

Сахарин в высоких дозах показал связь с развитием рака мочевого пузыря у крыс, и в 1981 году он был включен в список канцерогенов, потенциально опасных для человека. Однако позднейшие исследования механизма действия показали, что процессы, ведущие к раку у крыс, не применимы к людям. В результате, в 2000 году сахарин был исключен из списка канцерогенов.

Аспартам

Аспартам — это искусственный подсластитель, который в 200 раз слаще сахара и содержит столько же калорий. Он используется в различных продуктах и напитках, таких как диетические напитки, жевательная резинка, десерты, йогурты, а также в некоторых лекарствах и витаминах для улучшения вкуса.

Аспартам стал объектом пристального внимания ученых в 2023 году. Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало аспартам как вещество, «возможно канцерогенное для человека». Это означает, что у аспартама есть ограниченные доказательства связи с развитием рака у людей, но недостаточно подтвержденные. Некоторые исследования показали слабую связь между потреблением аспартама и раком печени, однако международные организации ставят под сомнение результаты и пока не изменили свою позицию о безопасности аспартама.

Фото: 1MI

Что показывают исследования среди людей?

Эпидемиологические исследования пытались установить связь между потреблением искусственных подсластителей и развитием различных видов рака у людей. Например, исследования в США связывают употребление напитков с искусственными подсластителями с увеличением риска рака почек у женщин в постменопаузе. Однако подобная связь не подтвердилась в европейских исследованиях. В одном из крупнейших исследований во Франции, NutriNet-Santé, учёные заметили, что люди, употребляющие больше искусственных подсластителей, имели чуть более высокий риск развития рака.

Похожая ситуация наблюдается и с ожирением. Исследования показывают, что некоторые искусственные подсластители могут быть связаны с ожирением, которое, в свою очередь, повышает риск развития по меньшей мере 13 видов рака. Учёные предполагают, что искусственные подсластители могут нарушать метаболизм и способствовать увеличению веса, что косвенно может повышать риск раковых заболеваний.

Почему нет единого мнения?

Научное сообщество пока не пришло к единому мнению по вопросу безопасности искусственных подсластителей.

Способы воздействия подсластителей на организм крыс и человека могут существенно различаться, поэтому результаты исследований на животных не всегда применимы к людям. К тому же, нередко люди, употребляющие много искусственных подсластителей, ведут менее здоровый образ жизни, что может искажать результаты исследований. Раковые заболевания развиваются годами, и может пройти много времени, прежде чем возможные последствия использования подсластителей.

ВОЗ пока не признаёт искусственные подсластители однозначно опасными для человека. Тем не менее, определенные категории подсластителей, такие как аспартам, продолжают привлекать внимание ученых.

Источник: cancer.gov

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