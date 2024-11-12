Скрытые убийцы: как искусственные подсластители могут вызвать рак

Аспартам стал объектом пристального внимания ученых в 2023 году. Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало аспартам как вещество, «возможно канцерогенное для человека». Это означает, что у аспартама есть ограниченные доказательства связи с развитием рака у людей, но недостаточно подтвержденные. Некоторые исследования показали слабую связь между потреблением аспартама и раком печени, однако международные организации ставят под сомнение результаты и пока не изменили свою позицию о безопасности аспартама.