Прокуратура остановила принятие спорного закона белгородскими чиновниками

Posted 12 ноября, 10:23
Published 12 ноября, 10:23
Modified 12 ноября, 10:23
Updated 12 ноября, 10:23
Прокуратура Белгородской области остановила принятие противоречивого закона. Ведомство нашло нарушения в проекте нового административного регламента регионального министерства имущественных и земельных отношений.
Предлагалось передать полномочия по рассмотрению извещений о намерениях продажи сельхозучастков неуполномоченному учреждению — Белгородскому земельному фонду. Это противоречит региональному закону.
Также проект не предусматривал, чтобы информацию о намерении продажи земли для сельского хозяйства сообщали в специальном заказном письме. В этом случае противоречия были с федеральным законом.
Прокуратура направила в министерство замечания и поставило их рассмотрение на контроль.