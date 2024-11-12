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Posted 12 ноября, 10:23

Published 12 ноября, 10:23

Modified 12 ноября, 10:23

Updated 12 ноября, 10:23

Замечание сделали министерству имущества и земельных отношений

Прокуратура остановила принятие спорного закона белгородскими чиновниками

12 ноября 2024, 10:23
Фото: 1MI. Замечание сделали министерству имущества и земельных отношений
Сюжет
Прокуратура
Прокуратура выявила нарушения в проекте нового административного регламента министерства имущественных и земельных отношений региона. Что с ним было не так?

Прокуратура Белгородской области остановила принятие противоречивого закона. Ведомство нашло нарушения в проекте нового административного регламента регионального министерства имущественных и земельных отношений.

Предлагалось передать полномочия по рассмотрению извещений о намерениях продажи сельхозучастков неуполномоченному учреждению — Белгородскому земельному фонду. Это противоречит региональному закону.

Также проект не предусматривал, чтобы информацию о намерении продажи земли для сельского хозяйства сообщали в специальном заказном письме. В этом случае противоречия были с федеральным законом.

Прокуратура направила в министерство замечания и поставило их рассмотрение на контроль.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Законодательство#Новости Белгорода#Белгород#Земельные участки#Министерство имущественных и земельных отношений#Минимущества
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