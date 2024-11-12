Порядка 7500 белгородцев получают выплату за аренду жилья

Posted 12 ноября, 08:46
Published 12 ноября, 08:46
Modified 12 ноября, 08:48
Updated 12 ноября, 08:48
В Белгородской области людям, которые вынужденно переехали из приграничья и снимают жильё, выплачивают каждый месяц средства. В этом году сумма составила 20 тысяч рублей на семью. Если у родителей трое и более детей, то выплата достигает 40 тысяч рублей.
Как сообщила Батанова, на сегодняшний день мерой поддержки воспользовались более 7500 человек. Из них 3600 получили её ранее, а 11 ноября средства перевели ещё 4018 белгородцам.
Мы оплатили почти 250 млн рублей в текущем году. Это достаточно хорошая поддержка.
Елена Батанова
Чиновница рассказала, что люди, которые сейчас снимают жильё, выехали из различных населённых пунктов, где введён режим ЧС, либо же в случае разрушения домов в результате обстрелов. На съёмном жилье живут люди из Белгородского, Краснояружского, Борисовского районов, Белгорода, Шебекинского, Валуйского, Грайворонского, Яковлевского округов.
Вместе с тем в регионе до сих пор наблюдается рост поданных заявлений и количество обращений за получением данной выплаты.
Напомним, ранее белгородцам пообещали справедливые компенсации за аренду квартир.