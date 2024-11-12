Порядка 7500 белгородцев получают выплату за аренду жилья

В Белгородской области людям, которые вынужденно переехали из приграничья и снимают жильё, выплачивают каждый месяц средства. В этом году сумма составила 20 тысяч рублей на семью. Если у родителей трое и более детей, то выплата достигает 40 тысяч рублей.