Пациенты онкодиспансера в Белгороде вновь недовольны «располовиненной» стоянкой

Людям с онкологией приходится искать места вдалеке от поликлиники, встать рядом просто невозможно. Но не все из больных могут ходить. Встать на территории диспансера «пускают только избранных», с разрешения главного врача, утверждает белгородец. Хотя там полно парковочных мест.