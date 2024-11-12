Пациенты онкодиспансера в Белгороде вновь недовольны «располовиненной» стоянкой

Posted 12 ноября, 16:13
Published 12 ноября, 16:13
Modified 12 ноября, 16:13
Updated 12 ноября, 16:13
В своё время удобную большую стоянку у учреждения «располовинили» — часть принадлежит политехническому колледжу рядом. Это создало не только проблемы для автомобилистов, но и пациентов. Один из них поделился «накипевшим».
Людям с онкологией приходится искать места вдалеке от поликлиники, встать рядом просто невозможно. Но не все из больных могут ходить. Встать на территории диспансера «пускают только избранных», с разрешения главного врача, утверждает белгородец. Хотя там полно парковочных мест.
Обратившийся мужчина — инвалид второй группы, для него поездка превращается в целую проблему.
«Если приехал не рано утром, то приходиться бросать машину около „Рио“. Отсюда и возникает вопрос: зачем надо было уменьшать парковку? Или что, нас уже не считают за людей?» — написал он.
Мэр Валентин Демидов объяснил, что распоряжаться частью, которая принадлежит «политеху», администрация не может. Но сейчас власти рассматривают возможность предоставить колледжу другой земельный участок для автогородка.
«На период решения данного вопроса можете воспользоваться парковочными местами в районе дома 1а по улице А. Невского, напротив строения 139 по проспекту Б. Хмельницкого и по улице Степная, между онкологическим диспансером и политехническим колледжем», — ответил градоначальник.
Но такой вариант белгородца не устроил, он назвал вариант его «чушью»: придётся пройти в таком случае сильно больше, чем могут позволить себе некоторые пациенты.