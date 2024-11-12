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Posted 12 ноября, 13:48

Published 12 ноября, 13:48

Modified 12 ноября, 13:51

Updated 12 ноября, 13:51

НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2024 года

НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2024 года

12 ноября 2024, 13:48
Фото: НОВИКОМ.
Дочерний банк госкорпорации «Ростех» НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за девять месяцев текущего года. Он продемонстрировал увеличение основных показателей. Так, кредитный портфель юридических лиц вырос более чем на четверть и теперь составляет 659,4 миллиарда рублей.

Представители банка отметили, что добиться такого результата помогли устойчивая ресурсная база и выбранная стратегия, которая принесла прибыль более чем в 22 миллиарда рублей, что почти в два раза больше прошлогоднего показателя. Об этом пишет портал newsnn.ru.

На 1 октября текущего года активы банка составили 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал с начала года увеличился на 20,3 процента и теперь составляет 112 миллиардов. Чистые комиссионные доходы банка увеличились на 6,3 процента и теперь составляют 1,4 миллиарда рублей, а чистый процентный доход составил 39,8 миллиарда, что на 70 процентов больше, чем в прошлом году.

В НОВИКОМе достигнутые результаты связывают со стабильной ликвидностью и устойчивым бизнес-профилем. Также достичь их помог высокий уровень капитала, подтвержденный высокими кредитными рейтингами. Рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом был подтвержден АКРА.

Общее собрание акционеров в июле текущего года одобрило выплату дивидендов за прошлый год в размере 5,7 миллиарда рублей. Данные средства были направлены на развитие отечественной промышленности и реализацию важных проектов.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, отметила, что положительные результаты банка, более 30 лет работающего с предприятиями, основаны на верной стратегии, связанной со стратегией госкорпорации «Ростех», которая является акционером банка. Среди других причин она назвала длительное и устойчивое партнерство с ведущими промышленными предприятиями и взвешенную риск-политику.

#Общество
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