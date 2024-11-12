НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2024 года

На 1 октября текущего года активы банка составили 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал с начала года увеличился на 20,3 процента и теперь составляет 112 миллиардов. Чистые комиссионные доходы банка увеличились на 6,3 процента и теперь составляют 1,4 миллиарда рублей, а чистый процентный доход составил 39,8 миллиарда, что на 70 процентов больше, чем в прошлом году.