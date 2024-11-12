На «стометровке» в Белгороде клумбы в 2025 году изменятся, но тюльпаны останутся

Бригада будет заниматься посадкой около 20 сортов различных тюльпанов. На «стометровке» в этом году изменят схему высадки луковиц. Ранее тут чередовали несколько цветов, а теперь в одной клумбе будет только один сорт растений. На Свято-Троицком можно будет увидеть жёлтые, красные, жёлто-красные, белые и красные махровые. Все планируемые цветы высадят уже завтра. Для симметрии при формировании лунок используют трафарет. Так каждый ряд и столбик цветов будет идти по одной линии.