На «стометровке» в Белгороде клумбы в 2025 году изменятся, но тюльпаны останутся

Posted 12 ноября, 14:44
Published 12 ноября, 14:44
Modified 12 ноября, 14:46
Updated 12 ноября, 14:46
В Белгороде начали подготовку к весне. Уже традиционно в конце осени на клумбах города высаживают луковицы тюльпанов. Сейчас работы проводят на Свято-Троицком бульваре. Журналистка Бел.Ру побывала на месте работ и узнала подробности о том, что ждёт белгородцев на клумбах в следующем году.
В этом году в части города работы проведёт ИП Хвостов Геннадий Иванович. Как поделились работники, это первый тендер на посадку тюльпанов, которые они подписали. Ранее предприниматель заключал с мэрией контракты на посадку однолетних и многолетних цветов на городских клумбах.
Бригада будет заниматься посадкой около 20 сортов различных тюльпанов. На «стометровке» в этом году изменят схему высадки луковиц. Ранее тут чередовали несколько цветов, а теперь в одной клумбе будет только один сорт растений. На Свято-Троицком можно будет увидеть жёлтые, красные, жёлто-красные, белые и красные махровые. Все планируемые цветы высадят уже завтра. Для симметрии при формировании лунок используют трафарет. Так каждый ряд и столбик цветов будет идти по одной линии.
Этот же подрядчик будет заниматься посадкой в парке Победы, на улице 50-летия Белгородской области, диораме, в парке Памяти, у памятника Ватутину, памятника Коневу, памятника генералу Лебедю и памятнику воинам возле аэропорта, а также у областной администрации в Белгороде. За эти работы предприниматель получит почти 4 млн рублей.
Пока работники не могут сказать, будут ли они и ухаживать за этими клумбами. Контракт сейчас только на посадку.
Напомним, что в прошлом году в областном центре практиковали посадку луковиц в снег, но большинство растений всё же взошло.