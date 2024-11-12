На III Всероссийском форуме техпреда рассказали о поддержке студенческих стартапов

Posted 12 ноября, 18:14
Published 12 ноября, 18:14
Modified 12 ноября, 18:14
Updated 12 ноября, 18:14
А также его влияние на экономику страны и значимость для достижения технологического суверенитета. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.
Основное внимание на форуме было уделено федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на поддержку студенческих стартапов и создание инновационной среды в российских вузах.
Ключевым событием форума стал День инноватора — финальная часть четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», организованной Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. В мероприятии приняли участие основатели техностартапов, бизнес-ангелы, представители государственных структур, крупных корпораций и инвестиционных фондов.
На панельной дискуссии, проведенной участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты обсудили развитие экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Свой опыт представили специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса.
Кроме того, на экспертной сессии, организованной участниками проекта из Татарстана, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул, что создание консорциумов между вузами является эффективным способом развития технологического предпринимательства на региональном уровне. Это позволяет достигать синергии и оптимально использовать ресурсы различных образовательных учреждений для решения общих задач.
Алексей Усков, генеральный директор ГК InSmart, рассказал о создании лаборатории в одном из вузов Челябинска, где студенты могут не только работать с современным оборудованием, но и решать реальные бизнес-задачи, получая ценнейший практический опыт.
Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», поделился опытом работы с инструментом Открытого университета Сколково — «Лабораторией по генерации идей». В рамках этого акселератора студенты обучаются методологии проектирования и развивают навыки оценки уникальности идей.
Форум стал значимым шагом в развитии студенческого технологического предпринимательства, предоставив участникам платформу для разработки совместных стратегий и поиска путей более тесного сотрудничества между вузами, бизнесом и государственными структурами в контексте формирования технологического потенциала России.