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Posted 12 ноября, 18:14

Published 12 ноября, 18:14

Modified 12 ноября, 18:14

Updated 12 ноября, 18:14

На III Всероссийском форуме техпреда рассказали о поддержке студенческих стартапов

12 ноября 2024, 18:14
На форуме «ТехПред-2024» представители университетских стартап-студий, высших учебных заведений, венчурных фондов, промышленных компаний и бизнеса обсудили будущее технологического предпринимательства среди студентов в России.

А также его влияние на экономику страны и значимость для достижения технологического суверенитета. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.

Основное внимание на форуме было уделено федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на поддержку студенческих стартапов и создание инновационной среды в российских вузах.

Ключевым событием форума стал День инноватора — финальная часть четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», организованной Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. В мероприятии приняли участие основатели техностартапов, бизнес-ангелы, представители государственных структур, крупных корпораций и инвестиционных фондов.

На панельной дискуссии, проведенной участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты обсудили развитие экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Свой опыт представили специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса.

Кроме того, на экспертной сессии, организованной участниками проекта из Татарстана, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул, что создание консорциумов между вузами является эффективным способом развития технологического предпринимательства на региональном уровне. Это позволяет достигать синергии и оптимально использовать ресурсы различных образовательных учреждений для решения общих задач.

Алексей Усков, генеральный директор ГК InSmart, рассказал о создании лаборатории в одном из вузов Челябинска, где студенты могут не только работать с современным оборудованием, но и решать реальные бизнес-задачи, получая ценнейший практический опыт.

Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», поделился опытом работы с инструментом Открытого университета Сколково — «Лабораторией по генерации идей». В рамках этого акселератора студенты обучаются методологии проектирования и развивают навыки оценки уникальности идей.

Форум стал значимым шагом в развитии студенческого технологического предпринимательства, предоставив участникам платформу для разработки совместных стратегий и поиска путей более тесного сотрудничества между вузами, бизнесом и государственными структурами в контексте формирования технологического потенциала России.

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