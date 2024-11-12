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Posted 12 ноября, 12:59

Published 12 ноября, 12:59

Modified 12 ноября, 13:01

Updated 12 ноября, 13:01

Мир мясной гастрономии в Старом Осколе!

Мир мясной гастрономии в Старом Осколе!

12 ноября 2024, 12:59
Новый фирменный магазин компании «Сибагро» появился в селе Незнамово Старооскольского городского округа. Это значимое событие для всех местных жителей, которым удобно приобретать качественные мясные изделия по пути домой.

В ассортименте — фирменное мясо и мясные продукты от Белгородского свинокомплекса и других предприятий холдинга. Здесь можно найти фарши, мясо для запекания, различные виды шашлыка, колбасы и сопутствующие товары.

— Линейка мясных продуктов учитывает современные тенденции, — рассказала супервайзер по продавцам-консультантам Белгородского свинокомплекса «Сибагро» Марина Попова. — Темп жизни высокий, на приготовление блюд времени мало, а наша маринадная линейка может стать настоящим помощником для любой хозяйки. Вы приобретаете практически готовый продукт, нужно только прочитать рекомендацию по приготовлению, поставить пакет в духовку и через час — полтора на вашем столе ужин, который не уступит по вкусовым качествам блюду от профессионального повара.

«Сибагромаркеты» предлагают большой ассортимент колбасных изделий, которые порадуют покупателей своим традиционным вкусом.

— Например, краковская колбаса многим напомнит вкус из детства, ведь её изготавливают по рецепту, сохранившемуся со времён СССР, когда требования ГОСТ были очень высокими, — поясняет Марина Попова. — Есть у нас и другие рецептуры, тщательно разработанные в советские времена. По ним изготавливаем докторскую, свиную колбасу и сосиски молочные. Очень популярна линейка сырокопченых колбас. У нас, как у производителей, есть возможность использовать только натуральное сырье и на каждом этапе проводить строгий контроль качества. Поэтому в итоге получаем вкусные и качественные колбасы.

Между тем, покупатели охотно делятся впечатлениями от покупок в «Сибагромаркетах». Оскольчанка Людмила Антонова уже стала постоянным покупателем. Её привлекает расположение магазинов и большой выбор продукции от местного производителя.

— Я и мои взрослые дети бываем здесь часто, — говорит Людмила Антонова. — Постоянно берём мясо и фарш. Сами делаем котлеты, пельмешки. Уже убедились — самые нежные и сочные получаются именно из мяса «Сибагро».

«Сибагромаркет» в селе Незнамово расположен в небольшом торговом центре в зоне пешеходной доступности. Интерьер оформлен в фирменном стиле компании. Внимательные продавцы всегда проконсультируют и помогут выбрать продукцию.

Открытие нового мясного магазина — это еще один шаг к повышению культуры потребления мясных продуктов. Фирменные магазины «Сибагро» уже стали излюбленными местами для тех, кто ценит не только вкусные, но и качественные мясные изделия. Приглашаем всех желающих посетить «Сибагромаркеты» и оценить их выгодные предложения.

Адреса магазинов в г. Старый Оскол:

  • пр-кт Алексея Угарова, 104 (село Незнамово)

Ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерыва

  • м-н Надежда, 6 ТЦ «Айсберг»

Ежедневно с 09:00 до 21:00, без перерыва

  • м-н Уютный, 4 ТЦ «Айсберг»

Ежедневно с 09:00 до 21:00, без перерыва

  • ст. Котёл, проезд Ш-5, строение 3 (район мясокомбината «Сибагро»)

Ежедневно с 08:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

В селе Роговатом:

  • с. Роговатое, ул. Зелёная, 23

Ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерыва

Реклама. ООО «АПК „ПРОМАГРО“, Erid: LjN8KAVV5

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#Алёна Мальцева#Магазин#Мясо
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