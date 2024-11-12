Мир мясной гастрономии в Старом Осколе!

Открытие нового мясного магазина — это еще один шаг к повышению культуры потребления мясных продуктов. Фирменные магазины «Сибагро» уже стали излюбленными местами для тех, кто ценит не только вкусные, но и качественные мясные изделия. Приглашаем всех желающих посетить «Сибагромаркеты» и оценить их выгодные предложения.