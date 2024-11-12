Мир, дружба, слияние: как «Русагро» и «Агро-Белогорье» год ссорились

«Абирег» рассказал о ещё одном слухе, касающемся споров холдингов. Владимир Зотов и Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Издание сообщило, что за несколько месяцев до августовской сделки с «Русагро» Зотов и Ковалёва в личных беседах якобы говорили о желании «отойти от дел» и «выйти на пенсию». Но, по данным Бел.Ру, в «Агро-Белогорье» ничего про заслуженный отдых не знали.