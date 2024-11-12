Мир, дружба, слияние: как «Русагро» и «Агро-Белогорье» год ссорились

Posted 12 ноября, 13:26
Published 12 ноября, 13:26
Modified 12 ноября, 13:28
Updated 12 ноября, 13:28
Уже больше года агрогиганты «Агро-Белогорье» и «Русагро» ведут свои экономические споры. Сейчас появились данные, что последние готовятся к поглощению белгородского холдинга Владимира Зотова. Журналисты Бел.Ру решили вспомнить, с чего всё начиналось и может ли произойти такое, что «Агро-Белогорье» фактически уйдёт с рынка.
Справка:
По данным портала для проверки контрагентов «Чекко», на 12 ноября 2024 года УК «Агро-Белогорья» распределён так: 47,5% принадлежит Владимиру Зотову, 5% — Ларисе Ковалёвой и 47,5% — «Русагро».
Ранее Зотову принадлежало 72,5% долей в ГК «Агро-Белогорье», Ковалёвой — 5%, а «Русагро» принадлежало 22,5%.
В декабре 2023 года Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на доли бизнесмена Владимира Зотова и гендиректора Ларисы Ковалёвой в «ГК „Агро-Белогорье“». «Русагро» требовало обязать их заключить договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Суд исковое заявление удовлетворил.
Как сообщал «Абирег», все эти иски связаны с событиями августа 2023 года. Между Зотовым, Ковалёвой и «Русагро» готовилось соглашение о развитии и расширении бизнеса. В рамках этого соглашения планировалось объединить животноводческие активы компаний «Агро-Белогорье» и «Тамбовский бекон», который входят в группу компаний «Русагро». Объединение даже согласовали с ФАС.
Осталось только поставить формальные подписи, но Зотов и Ковалёва перестали отвечать и не явились на закрытие сделки. Кроме того, Ковалёва перестала предоставлять «Русагро» доступ к документам «Агро-Белогорья», уклонилась от проведения аудита и перестала выполнять другие обязательные действия, предусмотренные законом.
Позже стало известно, что Владимир Зотов решил передать 25% «Агро-Белогорья» другой компании. Что нарушило соглашение между холдингами, а «Русагро» обратилось в суд. Выяснилось, что доли Зотов собирался передать АО «Русский металл», которое принадлежало Сергею Летунову. На запрос Бел.Ру в «Русагро» ответили, что иск к основному владельцу АБ и «Русскому металлу» связан с отчуждением бизнесменом 25% своих долей «Русскому металлу», так как «Русагро» «не было проинформировано об этой сделке».
В «Агро-Белогорье» же рассказали, что сделка двух агрохолдингов с объединением не состоялась из-за того, что в ходе переговоров стороны «не пришли к единому мнению». А на вопрос о новом иске Зотов ответил, что «не имеет отношения к взаимодействию с акционерным обществом „Русский металл“». Хотя позже стал его единоличным владельцем.
«Абирег» рассказал о ещё одном слухе, касающемся споров холдингов. Владимир Зотов и Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Издание сообщило, что за несколько месяцев до августовской сделки с «Русагро» Зотов и Ковалёва в личных беседах якобы говорили о желании «отойти от дел» и «выйти на пенсию». Но, по данным Бел.Ру, в «Агро-Белогорье» ничего про заслуженный отдых не знали.
В марте 2024 года «Русагро» предложило снять с должности генерального директора холдинга Ларису Ковалёву. Вопрос должны были рассмотреть на собрании участников общества, но инициаторы кадровых перестановок на встречу не явились.
В «Русагро» посчитали, что их отсутствие на собрании произошло из-за нарушений со стороны Ковалёвой, и по этому поводу компания обратилась в суд.
Уже в конце марта суд аннулировал часть запретов, касающихся ареста долей Ковалёвой и Зотова в АБ. Им разрешили: заключать сделки по заимствованию денежных сумм, получать займы, ценные бумаги, финансовые гарантии и распоряжаться имуществом и неимущественными правами. Однако доли УК всё ещё считались арестованными, а управлять ими было нельзя.
11 апреля 2024 года «Русагро» изменило юридический адрес. Теперь компания перебралась из Тамбовской области в Белгородскую.
Уже 25 апреля 2024 года состоялось годовое собрание участников «ГК Агро-Белогорье». На нём приняли решение о новом независимом директоре. Им стал Эдуард Бендерский. Теперь в совет директоров общества будут входить Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Директор по производству — заместитель генерального директора Николай Разуваев и генеральный директор ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Наталья Королькова.
«Русагро» на это собрание не допустили из-за якобы просроченной доверенности. Холдинг потребовал аннулировать принятые на собрании решения, среди которых было и выделение помощи региону в размере 500 млн рублей.
«Русагро» обратилось в суд к «Русскому металлу» и Владимиру Зотову. Холдинг просил признать недействительной передачу 25% долей «Агро-Белогорья» к «Русскому металлу», владельцем которого стал Зотов.
В итоге с 27 сентября 2024 года «Русагро» получило ещё 25% долей УК. Так холдингу принадлежит 47,5% доли в УК предприятия. Столько же числится за Владимиром Зотовым, который ранее владел 72,5%. Ларисе Ковалёвой по-прежнему принадлежит 5% доли в УК. Конечно, последние остались этим недовольны и сообщили о намерении оспорить решение суда.
Апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда Белгородской области, который жалобу Ковалёвой не принял, и запретила «Русагро» совершать сделки или распоряжаться принадлежащей ему долей в размере 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорье». Запретили и региональному УФНС вносить в ЕГРЮЛ какие-либо сведения, связанные с прекращением или изменением прав «Русагро» на долю в уставном капитале.
«Русагро» изначально требовало аннулировать решения, принятые на годовом собрании участников ООО «ГК „Агро-Белогорье“» от 25 апреля, куда истца не пустили из-за ошибок в доверенности. В документах суда появилась информация о том, что заявитель предложил урегулировать спор мировым соглашением, что «Агро-Белогорье» поддержало.