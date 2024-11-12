Миграция пингвинов в Белгороде: кто отвечает за поломку арт-объекта на Везёлке?

Отметим, что это не первый объект архитекторов, который БГБ перестало обслуживать. Подобная ситуация случилась и с проектом «Городские луга», которые в 2021 году стали призёрами в национальной ландшафтной премии. Это оформление пешеходного перехода под развязкой Богдана Хмельницкого — Щорса. Под мостом расположились изображения лугов, которые перетягиваются в настоящие клумбы с полевыми цветами по пути к остановке, но БГБ перестало ухаживать за цветами, и сейчас клумбы почти не цветут — остался только газон.