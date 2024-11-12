Миграция пингвинов в Белгороде: кто отвечает за поломку арт-объекта на Везёлке?

Posted 12 ноября, 06:21
Published 12 ноября, 06:21
Modified 12 ноября, 06:23
Updated 12 ноября, 06:23
Совсем недавно белгородцы заметили, что арт-объект «Калейдоскоп», который установили по проекту архитектурного бюро «Дирекция пространственного развития „10““, отцепился от места установки в реке Везёлке и уплыл. Части комплекса приплыли к парку Победы, хотя от точки их размещения минимум 300 метров.
Ранее «Дирекция» подавала в суд на «Белгорблагоустройство». В управлении мэрии посчитали, что за объект платить не надо из-за того, что были нарушены сроки поставки, но в итоге через суд удалось добиться того, что за контракт заплатили. Сейчас компания взыскивает 3 млн судебных расходов с БГБ.
Журналистка Бел.Ру связалась по ситуации с поломкой арт-объекта с директором бюро Анной Гамурак. Она рассказала, что сейчас у «Дирекции» нет никаких обязательств по обслуживанию объекта, а гарантийный срок на изделие уже прошёл.
«Очевидно, обслуживанием объекта в данный момент никто не занимается. Этот вопрос находится в компетенции УБГБ. Это их объект, они могут распоряжаться им по своему усмотрению, вплоть до полного демонтажа», — поделилась глава бюро.
Отметим, что это не первый объект архитекторов, который БГБ перестало обслуживать. Подобная ситуация случилась и с проектом «Городские луга», которые в 2021 году стали призёрами в национальной ландшафтной премии. Это оформление пешеходного перехода под развязкой Богдана Хмельницкого — Щорса. Под мостом расположились изображения лугов, которые перетягиваются в настоящие клумбы с полевыми цветами по пути к остановке, но БГБ перестало ухаживать за цветами, и сейчас клумбы почти не цветут — остался только газон.
«Нам жаль, что у арт-объекта „Калейдоскоп“ такая непростая судьба. Он мог все эти годы радовать горожан сезонными цветами и разноцветным свечением», — закончила Анна.