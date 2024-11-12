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Posted 12 ноября, 06:21

Published 12 ноября, 06:21

Modified 12 ноября, 06:23

Updated 12 ноября, 06:23

Автор «Каллейдоскопа» в Белгороде объяснила, кто отвечает за арт-объект

Миграция пингвинов в Белгороде: кто отвечает за поломку арт-объекта на Везёлке?

12 ноября 2024, 06:21
Фото: bel.ru.

Автор «Каллейдоскопа» в Белгороде объяснила, кто отвечает за арт-объект

Сюжет
Эксклюзив
В Белгороде на Везёлке поломался арт-объект «Калейдоскоп» за 5,4 млн рублей. Его поставили почти три года назад. Проект разработала «Дирекция пространственного развития „10“» — архитектурное бюро из Белгорода. Кто сейчас должен обслуживать объект? Редакция Бел.Ру поговорила с директором бюро.

Совсем недавно белгородцы заметили, что арт-объект «Калейдоскоп», который установили по проекту архитектурного бюро «Дирекция пространственного развития „10““, отцепился от места установки в реке Везёлке и уплыл. Части комплекса приплыли к парку Победы, хотя от точки их размещения минимум 300 метров.

Ранее «Дирекция» подавала в суд на «Белгорблагоустройство». В управлении мэрии посчитали, что за объект платить не надо из-за того, что были нарушены сроки поставки, но в итоге через суд удалось добиться того, что за контракт заплатили. Сейчас компания взыскивает 3 млн судебных расходов с БГБ.

Журналистка Бел.Ру связалась по ситуации с поломкой арт-объекта с директором бюро Анной Гамурак. Она рассказала, что сейчас у «Дирекции» нет никаких обязательств по обслуживанию объекта, а гарантийный срок на изделие уже прошёл.

«Очевидно, обслуживанием объекта в данный момент никто не занимается. Этот вопрос находится в компетенции УБГБ. Это их объект, они могут распоряжаться им по своему усмотрению, вплоть до полного демонтажа», — поделилась глава бюро.

Отметим, что это не первый объект архитекторов, который БГБ перестало обслуживать. Подобная ситуация случилась и с проектом «Городские луга», которые в 2021 году стали призёрами в национальной ландшафтной премии. Это оформление пешеходного перехода под развязкой Богдана Хмельницкого — Щорса. Под мостом расположились изображения лугов, которые перетягиваются в настоящие клумбы с полевыми цветами по пути к остановке, но БГБ перестало ухаживать за цветами, и сейчас клумбы почти не цветут — остался только газон.

«Нам жаль, что у арт-объекта „Калейдоскоп“ такая непростая судьба. Он мог все эти годы радовать горожан сезонными цветами и разноцветным свечением», — закончила Анна.
Уплывшая частьУплывшая часть
Уплывшая часть. Фото: «Белгород №1»
Опять виноваты пингвины? Анна Гамурак требует с Белгорблагоустройства ещё 3 миллиона
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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Поломка#Белгород#Арт-объект
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