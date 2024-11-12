Дворняга забежала во двор частного дома под Белгородом и укусила ребёнка за лицо

Posted 12 ноября, 17:09
Published 12 ноября, 17:09
Modified 12 ноября, 17:09
Updated 12 ноября, 17:09
В августе 2023 года ребёнок играл во дворе частного дома, когда туда забежала бездомная собака и укусила его за лицо. Укус причинил юному белгородцу не только физические страдания: у ребёнка осталась боязнь собак.
Прокурор Белгородского района обратился с иском в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Суд решил, что выплатить компенсацию обязаны органы местного самоуправления, в обязанности которых входит отлов безнадзорных животных. Но администрация сельского поселения не приняла необходимые меры безопасности, поэтому суд поручил чиновникам выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Администрация пыталась обжаловать приговор, но апелляцию оставили без удовлетворения.