Дворняга забежала во двор частного дома под Белгородом и укусила ребёнка за лицо

Чиновники под Белгородом заплатят 100 тысяч за укушенного дворнягой ребёнка

Сюжет Суд

Животное укусило ребёнка летом прошлого года. С тех пор у юного белгородца сохранился страх перед собаками. Так как животное было бездомным, ответственность за него лежала на администрации сельского поселения. Подробности сообщили в Белгородском областном суде.