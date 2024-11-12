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Posted 12 ноября, 17:09

Published 12 ноября, 17:09

Modified 12 ноября, 17:09

Updated 12 ноября, 17:09

Собака укусила ребёнка за лицо

Дворняга забежала во двор частного дома под Белгородом и укусила ребёнка за лицо

12 ноября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney. Собака укусила ребёнка за лицо

Чиновники под Белгородом заплатят 100 тысяч за укушенного дворнягой ребёнка

Сюжет
Суд
Животное укусило ребёнка летом прошлого года. С тех пор у юного белгородца сохранился страх перед собаками. Так как животное было бездомным, ответственность за него лежала на администрации сельского поселения. Подробности сообщили в Белгородском областном суде.

В августе 2023 года ребёнок играл во дворе частного дома, когда туда забежала бездомная собака и укусила его за лицо. Укус причинил юному белгородцу не только физические страдания: у ребёнка осталась боязнь собак.

Прокурор Белгородского района обратился с иском в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Суд решил, что выплатить компенсацию обязаны органы местного самоуправления, в обязанности которых входит отлов безнадзорных животных. Но администрация сельского поселения не приняла необходимые меры безопасности, поэтому суд поручил чиновникам выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Администрация пыталась обжаловать приговор, но апелляцию оставили без удовлетворения.

С начала года животные укусили более 2,5 тысячи белгородцев
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