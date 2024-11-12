Белгородка поборется за звание «богини свиданий»

Posted 12 ноября, 13:03
Published 12 ноября, 13:03
Modified 12 ноября, 13:03
Updated 12 ноября, 13:03
Одной из участниц в новом выпуске стала 27-летняя Виктория Мишнева из Белгородской области. Девушка работает продюсером в сфере интервью.
Чтобы получить жениха и победить в шоу, ей придётся организовать запоминающееся свидание и очаровать героя.
Получится ли у Виктории сделать это и обойти своих конкуренток за сердце молодого человека, можно будет узнать, посмотрев программу 12 ноября в 21:00. Транслировать её будут на телеканале «Суббота!».