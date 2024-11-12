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Posted 12 ноября, 13:03

Published 12 ноября, 13:03

Modified 12 ноября, 13:03

Updated 12 ноября, 13:03

Виктория Мишнева

Белгородка поборется за звание «богини свиданий»

12 ноября 2024, 13:03
Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!». Виктория Мишнева

Девушка из Белгородской области примет участие в реалити-шоу «Богиня свиданий»

Сюжет
Новости Белгорода
В шоу«Богиня свиданий» участвуют три девушки. Каждая устраивает свидание потенциальному жениху, чтобы побороться за его сердце. Всё это под бдительным взором именитых экспертов: блогеров Иды Галич и Романа Каграманова, фэшн-эксперта Даниила Грачёва.

Одной из участниц в новом выпуске стала 27-летняя Виктория Мишнева из Белгородской области. Девушка работает продюсером в сфере интервью.

Чтобы получить жениха и победить в шоу, ей придётся организовать запоминающееся свидание и очаровать героя.

Получится ли у Виктории сделать это и обойти своих конкуренток за сердце молодого человека, можно будет узнать, посмотрев программу 12 ноября в 21:00. Транслировать её будут на телеканале «Суббота!».

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шоу#Новости Белгорода#Белгород#Роман Каграманов#Ида Галич#Дейтинг-реалити#Богиня свиданий
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