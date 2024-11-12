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Posted 12 ноября, 07:15

Published 12 ноября, 07:15

Modified 12 ноября, 14:05

Updated 12 ноября, 14:05

Подписание договора

«Агро-Белогорье» Зотова после стольких споров станет частью «Русагро»?

12 ноября 2024, 07:15
Фото: 1MI. Подписание договора

«Русагро» может поглотить «Агро-Белогорье» при подписании мирового соглашения

Сюжет
Новости Белгорода
«Фонарь» со ссылкой на собственные источники сообщил, что сегодня «Русагро», вероятно, поглотит холдинг «Агро-Белогорье», сделав его частью своей компании после подписания «мирового соглашения». Компании официальных комментариев не давали. «Русагро» от ответа на вопрос редакции Бел.Ру воздержалось.

Сегодня в Telegram-канале «Фонаря» появилось сообщение о том, что при подписании «мирового соглашения» между компаниями «Русагро» и «Агро-Белогорье» с большим процентом вероятности произойдёт их слияние, т. е. «Агро-Белогорье» Зотова станет частью «Русагро». Об этом медиа заявляет со ссылкой на собственный источник.

Официальных заявлений об этом ни один из холдингов не публиковал. Также в «Русагро» решили не давать ответ на соответствующий вопрос. Редакции Бел.Ру направила официальный запрос в «Агро-Белогорье».

Ранее появились материалы суда, в которых сообщалось, что представитель истца, «Русагро», предложил заключить мирное соглашение с «Агро-Белогорье» по делу об отмене решений общего собрания совета директоров «Агро-Белогорья» 25 апреля.

Судебное заседание по данному запросу «Русагро» к «Агро-Белогорью» проходило 5 ноября. Изначально «Русагро» требовало признать недействительными решения, которые приняли на ежегодном собрании участников белгородского агрохолдинга.

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