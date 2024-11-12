«Агро-Белогорье» Зотова после стольких споров станет частью «Русагро»?

Сегодня в Telegram-канале «Фонаря» появилось сообщение о том, что при подписании «мирового соглашения» между компаниями «Русагро» и «Агро-Белогорье» с большим процентом вероятности произойдёт их слияние, т. е. «Агро-Белогорье» Зотова станет частью «Русагро». Об этом медиа заявляет со ссылкой на собственный источник.