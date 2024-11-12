«Агро-Белогорье» Зотова после стольких споров станет частью «Русагро»?

Posted 12 ноября, 07:15
Published 12 ноября, 07:15
Modified 12 ноября, 14:05
Updated 12 ноября, 14:05
Сегодня в Telegram-канале «Фонаря» появилось сообщение о том, что при подписании «мирового соглашения» между компаниями «Русагро» и «Агро-Белогорье» с большим процентом вероятности произойдёт их слияние, т. е. «Агро-Белогорье» Зотова станет частью «Русагро». Об этом медиа заявляет со ссылкой на собственный источник.
Официальных заявлений об этом ни один из холдингов не публиковал. Также в «Русагро» решили не давать ответ на соответствующий вопрос. Редакции Бел.Ру направила официальный запрос в «Агро-Белогорье».
Ранее появились материалы суда, в которых сообщалось, что представитель истца, «Русагро», предложил заключить мирное соглашение с «Агро-Белогорье» по делу об отмене решений общего собрания совета директоров «Агро-Белогорья» 25 апреля.
Судебное заседание по данному запросу «Русагро» к «Агро-Белогорью» проходило 5 ноября. Изначально «Русагро» требовало признать недействительными решения, которые приняли на ежегодном собрании участников белгородского агрохолдинга.