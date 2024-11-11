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Posted 11 ноября, 10:37

Published 11 ноября, 10:37

Modified 25 ноября, 10:59

Updated 25 ноября, 10:59

Железнодорожные администрации стран СНГ будут развивать единое инфопространство

Железнодорожные администрации стран СНГ будут развивать единое инфопространство

11 ноября 2024, 10:37
Фото: 1MI.
На 81 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве в области единого информационного пространства международных железнодорожных пассажирских перевозок.

К нему присоединились железнодорожные администрации России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Грузии.

С российской стороны подпись под документом поставил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Стороны отметили необходимость согласованных действий и сотрудничества при развитии единого информационного пространства в области международных железнодорожных пассажирских перевозок, включая мультимодальные и туристические.

«Развитие единого информационного пространства пассажирских перевозок положительно повлияет на транспортную связанность стран Содружества, их экономический рост и туристическую привлекательность. В практическом плане это задает вектор для развития технологических процессов в пассажирском сегменте для каждой железнодорожной администрации», — подчеркнул Олег Белозёров.

Интегрирующим звеном для автоматизированных систем управления пассажирскими перевозками между железнодорожными администрациями станет Express International — вспомогательная система, которая позволяет синхронизировать данные по станциям, расписанию международных поездов и формировать итоговые данные по различным разрезам деятельности, включая статистику, аналитику, финансовые взаиморасчеты.

Express International не обеспечивает продажу мест на поезда, билет пассажир покупает у перевозчика через привычный канал обслуживания. Там же, на стороне перевозчика, происходит обработка персональных данных, управление ресурсом мест в поездах и оформление проездного документа. Подключение к Express International позволяет всем задействованным системам резервирования оперативно «узнавать», к какой железной дороге обращаться за информацией об определенном поезде, какие варианты проезда доступны, какой для пользователя будет конечная сумма к оплате за проезд.

Меморандум открыт для присоединения к нему других железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества.

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