Яндекс 360 для бизнеса вдвое снизит затраты ювелирного завода на цифровые сервисы

Posted 11 ноября, 10:43
Published 11 ноября, 10:43
Modified 11 ноября, 10:43
Updated 11 ноября, 10:43
В штате завода работает более двух тысяч сотрудников, по всей России открыто 250 магазинов. Задача бизнеса заключалась в том, чтобы организовать бесперебойный и бесшовный переход всей компании на новый онлайн-офис. Миграцию провели в несколько этапов: разделили данные компании, которые хранятся в облаках — письма, файлы, документы — и отфильтровали те, что уже неактуальны и не нужны для работы, а затем перенесли в систему около 900 почтовых ящиков сотрудников фронт- и бэк-офиса и розничных магазинов.
Переход компании в онлайн-офис занял неделю. Дополнительного обучения сотрудников почти не понадобилось: интерфейс сервисов Яндекс 360 для бизнеса интуитивный и знаком большинству сотрудников по их использованию в личных сценариях. Возникающие вопросы помогала оперативно решать техподдержка вендора.
Для работы в МЮЗ выбрали несколько сервисов: Почту для обмена письмами, Телемост для проведения переговоров и видеоконференций до одной тысячи участников, Календарь для планирования рабочего графика. В Мессенджере выстроили внутренние коммуникации, а на Диске в постоянном доступе стали хранить файлы и документы. IT-отдел создает и отслеживает исполнение задач в Трекере. В Вики организовали корпоративную базу знаний.
«Мы следим за роадмапом и активно тестируем новые функции Яндекс 360 для бизнеса — нравится, что сервисы постоянно развиваются. Хотя уже сейчас онлайн-офис закрывает многие потребности компании. Более того, переезд позволил нам сократить затраты на IT-решение в два раза», — комментирует Егор Эйрих, руководитель департамента ИТ МЮЗ.