Редакция LIFE в рамках цикла «Новый мир» выпустила фильм об отношениях России и Кубы

Посол Российской Федерации в Кубе Виктор Коронелли отметил, что в рамках сотрудничества страны реализуют ряд совместных проектов. Один из них — завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» в Гаване, являющийся самым старым металлургическим предприятием Кубы. Завод был реконструирован при поддержке СССР. Как пояснил дипломат, в прошлом году был успешно завершен первый этап реконструкции. Эта работа ведется с участием специалистов из России. Кроме того, Россия предоставляет республике 100 стипендий в год на обучение в российских университетах.