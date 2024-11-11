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Posted 11 ноября, 12:38

Published 11 ноября, 12:38

Modified 11 ноября, 12:39

Updated 11 ноября, 12:39

Редакция LIFE в рамках цикла «Новый мир» выпустила фильм об отношениях России и Кубы

Редакция LIFE в рамках цикла «Новый мир» выпустила фильм об отношениях России и Кубы

11 ноября 2024, 12:38
Фото: LIFE.
Редакция LIFE doc выпустила свежий фильм из серии «Новый мир». В нем раскрываются исторические, культурные, экономические и личные связи между Россией и Кубой, а также рассказывается о совместных проектах и инициативах двух государств, направленных на формирование и укрепление многополярного мира.

Россия и Куба поддерживали друг друга на протяжении многих столетий. В советскую эпоху Куба была стратегическим партнером СССР и получала от Советского Союза поставки товаров и продуктов, а также помощь в развитии инфраструктуры. Даже после перестройки и распада Советского Союза теплые и доверительные отношения с Кубой не изменились. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют сотрудничество в различных сферах.

Профессор Гаванского университета Оскар Хулиан Вильяр Барросо отметил большие перспективы сближения двух менталитетов и влияния России. По мнению ученого, россияне сами не до конца понимают возможности своей страны. Сейчас требуется волевое политическое решение — взять и построить этот новый мир.

В настоящее время стороны активно работают над развитием торгово-экономических отношений и сотрудничают в области науки и техники. В фильме рассказывается, как Россия помогает Кубе в преодолении последствий экономической блокады со стороны Соединенных Штатов.

Посол Российской Федерации в Кубе Виктор Коронелли отметил, что в рамках сотрудничества страны реализуют ряд совместных проектов. Один из них — завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» в Гаване, являющийся самым старым металлургическим предприятием Кубы. Завод был реконструирован при поддержке СССР. Как пояснил дипломат, в прошлом году был успешно завершен первый этап реконструкции. Эта работа ведется с участием специалистов из России. Кроме того, Россия предоставляет республике 100 стипендий в год на обучение в российских университетах.

В фильме затронута сфера туризма, который является значимым источником поддержки экономики островного государства. В 2023 году на кубинских пляжах отдохнули 185 000 россиян.

Подробнее об истории взаимоотношений двух стран можно узнать, посмотрев новый выпуск «Куба. Остров свободы» из документального цикла «Новый мир».

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