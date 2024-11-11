Редакция LIFE в рамках цикла «Новый мир» выпустила фильм об отношениях России и Кубы

Posted 11 ноября, 12:38
Published 11 ноября, 12:38
Modified 11 ноября, 12:39
Updated 11 ноября, 12:39
Россия и Куба поддерживали друг друга на протяжении многих столетий. В советскую эпоху Куба была стратегическим партнером СССР и получала от Советского Союза поставки товаров и продуктов, а также помощь в развитии инфраструктуры. Даже после перестройки и распада Советского Союза теплые и доверительные отношения с Кубой не изменились. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют сотрудничество в различных сферах.
Профессор Гаванского университета Оскар Хулиан Вильяр Барросо отметил большие перспективы сближения двух менталитетов и влияния России. По мнению ученого, россияне сами не до конца понимают возможности своей страны. Сейчас требуется волевое политическое решение — взять и построить этот новый мир.
В настоящее время стороны активно работают над развитием торгово-экономических отношений и сотрудничают в области науки и техники. В фильме рассказывается, как Россия помогает Кубе в преодолении последствий экономической блокады со стороны Соединенных Штатов.
Посол Российской Федерации в Кубе Виктор Коронелли отметил, что в рамках сотрудничества страны реализуют ряд совместных проектов. Один из них — завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» в Гаване, являющийся самым старым металлургическим предприятием Кубы. Завод был реконструирован при поддержке СССР. Как пояснил дипломат, в прошлом году был успешно завершен первый этап реконструкции. Эта работа ведется с участием специалистов из России. Кроме того, Россия предоставляет республике 100 стипендий в год на обучение в российских университетах.
В фильме затронута сфера туризма, который является значимым источником поддержки экономики островного государства. В 2023 году на кубинских пляжах отдохнули 185 000 россиян.
Подробнее об истории взаимоотношений двух стран можно узнать, посмотрев новый выпуск «Куба. Остров свободы» из документального цикла «Новый мир».