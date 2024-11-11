Проститутка-мошенница украла у белгородца 19 тыс. рублей и оставила его без секса

Posted 11 ноября, 14:26
Published 11 ноября, 14:26
Modified 11 ноября, 14:26
Updated 11 ноября, 14:26
Как выяснили сотрудники ведомства, 45-летний житель Белгорода решил воспользоваться интим-услугами, поэтому нашёл подходящее объявление в интернете и созвонился с женщиной. Та сообщила, что ей необходима стопроцентная оплата за два часа в размере 20 тысяч рублей.
Мужчина перевёл на указанный счёт только 19 тысяч, поскольку большими средствами не располагал, но злоумышленница согласилась сделать ему небольшую скидку. Девушка, приехав на встречу, оставила в комнате сумку и под выдуманным предлогом ушла из квартиры. Больше она не вернулась, украв переведённую ей сумму.
Личность женщины удалось быстро установить: ею оказалась 33-летняя ранее неоднократно судимая жительница. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.