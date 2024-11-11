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Posted 11 ноября, 14:26

Published 11 ноября, 14:26

Modified 11 ноября, 14:26

Updated 11 ноября, 14:26

Белгородцы вновь становятся жертвами мошенников

Проститутка-мошенница украла у белгородца 19 тыс. рублей и оставила его без секса

11 ноября 2024, 14:26
Фото: 1MI. Белгородцы вновь становятся жертвами мошенников
Сюжет
Мошенничество
Женщина похитила у местного жителя 19 тысяч рублей, пообещав ему интим-услуги. После перевода средств она приехала к заказчику, но под выдуманным предлогом покинула квартиру, оставив деньги у себя. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как выяснили сотрудники ведомства, 45-летний житель Белгорода решил воспользоваться интим-услугами, поэтому нашёл подходящее объявление в интернете и созвонился с женщиной. Та сообщила, что ей необходима стопроцентная оплата за два часа в размере 20 тысяч рублей.

Мужчина перевёл на указанный счёт только 19 тысяч, поскольку большими средствами не располагал, но злоумышленница согласилась сделать ему небольшую скидку. Девушка, приехав на встречу, оставила в комнате сумку и под выдуманным предлогом ушла из квартиры. Больше она не вернулась, украв переведённую ей сумму.

Личность женщины удалось быстро установить: ею оказалась 33-летняя ранее неоднократно судимая жительница. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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