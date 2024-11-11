Проститутка-мошенница украла у белгородца 19 тыс. рублей и оставила его без секса

Мужчина перевёл на указанный счёт только 19 тысяч, поскольку большими средствами не располагал, но злоумышленница согласилась сделать ему небольшую скидку. Девушка, приехав на встречу, оставила в комнате сумку и под выдуманным предлогом ушла из квартиры. Больше она не вернулась, украв переведённую ей сумму.