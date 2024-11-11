Победа за ним? Белгородец лидирует на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Posted 11 ноября, 15:11
Published 11 ноября, 15:11
Modified 11 ноября, 15:13
Updated 11 ноября, 15:13
С 1 по 10 ноября в России проходил конкурс «Народный участковый — 2024». Проголосовать за понравившегося кандидата на победу могли все жители страны. Во Всероссийский этап конкурса прошли те полицейские, которые уже победили на территориальных и региональных этапах конкурса.
Белгородскую область в этом году представлял Сергей Наумов — старший лейтенант полиции. Белгородец уже второй раз участвует в конкурсе: в 2022 году он занял второе место. Неспокойная оперативная обстановка только прибавляет белгородцу мотивации дольше оставаться на службе.
«Обстановка непростая, потому и не возникало мыслей сменить место службы. Так поступить было бы нечестно и по отношению к коллегам, и по отношению к жителям, которые на нас рассчитывают и остаются в этих сёлах, несмотря ни на что. Сейчас надо думать о том, чтобы максимально обезопасить людей, помочь им пережить непростое время. Уверен, скоро все наладится», — высказал лейтенант.
В настоящий момент подсчитываются голоса. Однако на момент подготовки материала в конкурсе лидировал белгородец — за него проголосовали 430 070 человек. Следом за ним идёт Рамзан Дадуев — старший лейтенант полиции, представляющий Чеченскую Республику. Он расположился на втором месте с 409 693 голосами.