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Posted 11 ноября, 15:11

Published 11 ноября, 15:11

Modified 11 ноября, 15:13

Updated 11 ноября, 15:13

Белгородец выиграет конкурс «Народный участковый»?

Победа за ним? Белгородец лидирует на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

11 ноября 2024, 15:11
Фото: 1MI. Белгородец выиграет конкурс «Народный участковый»?

Белгородец может стать победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый»

Сюжет
Конкурс
В 2022 году Сергей Наумов представлял Белгородскую область в первый раз, но тогда занял второе место. В этом году он решил вновь испытать свои силы и не зря: по предварительным итогам, он набрал наибольшее количество голосов, говорится на сайте «Комсомольской правды».

С 1 по 10 ноября в России проходил конкурс «Народный участковый — 2024». Проголосовать за понравившегося кандидата на победу могли все жители страны. Во Всероссийский этап конкурса прошли те полицейские, которые уже победили на территориальных и региональных этапах конкурса.

Белгородскую область в этом году представлял Сергей Наумов — старший лейтенант полиции. Белгородец уже второй раз участвует в конкурсе: в 2022 году он занял второе место. Неспокойная оперативная обстановка только прибавляет белгородцу мотивации дольше оставаться на службе.

«Обстановка непростая, потому и не возникало мыслей сменить место службы. Так поступить было бы нечестно и по отношению к коллегам, и по отношению к жителям, которые на нас рассчитывают и остаются в этих сёлах, несмотря ни на что. Сейчас надо думать о том, чтобы максимально обезопасить людей, помочь им пережить непростое время. Уверен, скоро все наладится», — высказал лейтенант.

В настоящий момент подсчитываются голоса. Однако на момент подготовки материала в конкурсе лидировал белгородец — за него проголосовали 430 070 человек. Следом за ним идёт Рамзан Дадуев — старший лейтенант полиции, представляющий Чеченскую Республику. Он расположился на втором месте с 409 693 голосами.

Сергей НаумовСергей Наумов
Рамзан ДадуевРамзан Дадуев
Сергей Наумов. Фото: «Комсомольская правда»
Работающий под обстрелами полицейский снова поборется за звание «Народный участковый»
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