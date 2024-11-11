Победа за ним? Белгородец лидирует на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Белгородец может стать победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый»

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В 2022 году Сергей Наумов представлял Белгородскую область в первый раз, но тогда занял второе место. В этом году он решил вновь испытать свои силы и не зря: по предварительным итогам, он набрал наибольшее количество голосов, говорится на сайте «Комсомольской правды».