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Posted 11 ноября, 10:01

Published 11 ноября, 10:01

Modified 11 ноября, 10:01

Updated 11 ноября, 10:01

Парк Памяти в Белгороде давно нуждается в благоустройстве

Плиты разрушены, часовня в плохом состоянии: когда приведут в порядок парк Памяти?

11 ноября 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney. Парк Памяти в Белгороде давно нуждается в благоустройстве

Белгородцы просят благоустроить парк Памяти

Сюжет
Благоустройство
Горожане не первый год обращают внимание на угасающий парк Памяти на улице Гагарина. Собираются ли с ним что-нибудь сделать? Ответил мэр Валентин Демидов.

Белгородцы вновь интересуются, когда приведут в порядок парк Памяти на улице Гагарина. По словам местной жительницы, на территории разрушенные плиты, дорожки и ступеньки, а часовня Почаевской иконы Божией матери в плохом состоянии — на ней отваливается побелка.

На обращение жительницы отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил что подготовлена схема капитального ремонта территории парка. Его благоустройство запланировано на 2025 год и в последующие годы — всё зависит от подтверждения источников финансирования.

Благоустроить парк белгородцы просят не первый год. Ещё в 2021-м бывший мэр Антон Иванов отвечал, что власти уже разрабатывают концепцию благоустройства. Готовый вариант должны были обсудить с жителями.

В этом году у жителей снова появились претензии по поводу состояния парка Памяти: в июле белгородцы жаловались на цветение воды в фонтане. Почти сразу после жалоб трубопровод отремонтировали, и фонтан начал функционировать в штатном режиме.

В том же месяце другая обеспокоенная белгородка рассказала, что в парке Памяти перестали косить траву, а саженцы высохли. Мэрия Белгорода пообещала направить в парк сотрудников Белгорблагоустройства для наведения порядка, а также сотрудников управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды для изучения состояния деревьев.

«Между плитками растут деревья!» Белгородцев озадачило состояние парка Памяти
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