Плиты разрушены, часовня в плохом состоянии: когда приведут в порядок парк Памяти?

Posted 11 ноября, 10:01
Published 11 ноября, 10:01
Modified 11 ноября, 10:01
Updated 11 ноября, 10:01
Белгородцы вновь интересуются, когда приведут в порядок парк Памяти на улице Гагарина. По словам местной жительницы, на территории разрушенные плиты, дорожки и ступеньки, а часовня Почаевской иконы Божией матери в плохом состоянии — на ней отваливается побелка.
На обращение жительницы отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил что подготовлена схема капитального ремонта территории парка. Его благоустройство запланировано на 2025 год и в последующие годы — всё зависит от подтверждения источников финансирования.
Благоустроить парк белгородцы просят не первый год. Ещё в 2021-м бывший мэр Антон Иванов отвечал, что власти уже разрабатывают концепцию благоустройства. Готовый вариант должны были обсудить с жителями.
В этом году у жителей снова появились претензии по поводу состояния парка Памяти: в июле белгородцы жаловались на цветение воды в фонтане. Почти сразу после жалоб трубопровод отремонтировали, и фонтан начал функционировать в штатном режиме.
В том же месяце другая обеспокоенная белгородка рассказала, что в парке Памяти перестали косить траву, а саженцы высохли. Мэрия Белгорода пообещала направить в парк сотрудников Белгорблагоустройства для наведения порядка, а также сотрудников управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды для изучения состояния деревьев.