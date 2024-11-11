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Posted 11 ноября, 15:51

Published 11 ноября, 15:51

Modified 11 ноября, 15:51

Updated 11 ноября, 15:51

Некоторые белгородцы завтра останутся без горячей воды

Некоторые белгородцы останутся во вторник без тепла и горячей воды. Кто именно?

11 ноября 2024, 15:51
Фото: Изображение Midjourney. Некоторые белгородцы завтра останутся без горячей воды

В Белгороде по нескольким адресам временно отключат горячую воду

Сюжет
Новости Белгорода
Администрация Белгорода предупредила жителей, что завтра в десяти домах целый день не будет горячей воды. Последний раз проблемы с водоснабжением ощутили белгородцы месяц назад. Всё вновь из-за ремонта на сетях.

Во вторник, 12 ноября, специалисты по теплоснабжению проведут ремонтные работы на оборудовании в центральной тепловой камере, расположенной на улице Гостёнской.

В связи с этим с 8:00 до 24:00 будет прекращена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:

  • улица Гостёнская, дома 2, 2а, 2б, 4, 4а;
  • улица Победы, дома 85, 85а, 85б, 147а, 165.

Напомним, что последние подобные отключения были ещё в начале октября. Но они были гораздо масштабнее: тогда воду отключили на трёх улицах, а предпоследний раз — на 13.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ремонтные работы#Горячая вода#Улица победы#Новости Белгорода#Теплоснабжение#Белгород#Улица Гостенская
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