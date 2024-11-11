Некоторые белгородцы останутся во вторник без тепла и горячей воды. Кто именно?

Posted 11 ноября, 15:51
Published 11 ноября, 15:51
Modified 11 ноября, 15:51
Updated 11 ноября, 15:51
Во вторник, 12 ноября, специалисты по теплоснабжению проведут ремонтные работы на оборудовании в центральной тепловой камере, расположенной на улице Гостёнской.
В связи с этим с 8:00 до 24:00 будет прекращена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:
Напомним, что последние подобные отключения были ещё в начале октября. Но они были гораздо масштабнее: тогда воду отключили на трёх улицах, а предпоследний раз — на 13.