На мировую? Чем может закончиться один из споров «Русагро» и «Агро-Белогорья»

Тогда, напомним, был избран новый состав совета директоров: там остались основные владельцы холдинга Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Кроме того, говорилось о выделении 500 млн рублей на благотворительность — в частности, на восстановление и благоустройство территории храма, масштабную реконструкции дома культуры в селе Нижний Ольшанец Белгородского района, а также поддержку региона в рамках СВО.