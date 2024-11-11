На мировую? Чем может закончиться один из споров «Русагро» и «Агро-Белогорья»

Posted 11 ноября, 08:31
Published 11 ноября, 08:31
Modified 11 ноября, 08:36
Updated 11 ноября, 08:36
Заседание по одному из заявлений «Русагро» к «Агро-Белогорью» прошло 5 ноября. «Русагро» изначально требовало аннулировать решения, принятые на годовом собрании участников ООО «ГК „Агро-Белогорье“ от 25 апреля.
Тогда, напомним, был избран новый состав совета директоров: там остались основные владельцы холдинга Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Кроме того, говорилось о выделении 500 млн рублей на благотворительность — в частности, на восстановление и благоустройство территории храма, масштабную реконструкции дома культуры в селе Нижний Ольшанец Белгородского района, а также поддержку региона в рамках СВО.
Представителей «Русагро» на годовое собрание не допустили из-за неверно составленной доверенности, ГК потребовала признать принятые на собрании решения недействительными. Они, по мнению «Русагро», могут «причинить значительный ущерб заявителю».
В документах арбитражного суда говорится, что представитель истца предложил урегулировать спор миром. Представитель ответчика ходатайство поддержал.
Следующее заседание пройдёт 3 декабря.