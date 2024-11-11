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Posted 11 ноября, 08:31

Published 11 ноября, 08:31

Modified 11 ноября, 08:36

Updated 11 ноября, 08:36

Спор касается решений, принятых ещё в апреле

На мировую? Чем может закончиться один из споров «Русагро» и «Агро-Белогорья»

11 ноября 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney. Спор касается решений, принятых ещё в апреле

«Русагро» и «Агро-Белогорье» могут завершить один из споров мировым соглашением

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Новости Белгорода
«Русагро» и «Агро-Белогорье» могут пойти на мировое соглашение по иску о признании недействительными решений общего собрания участников группы компаний 25 апреля, говорится в документах суда. Соответствующее предложение выдвинул представитель истца.

Заседание по одному из заявлений «Русагро» к «Агро-Белогорью» прошло 5 ноября. «Русагро» изначально требовало аннулировать решения, принятые на годовом собрании участников ООО «ГК „Агро-Белогорье“ от 25 апреля.

Тогда, напомним, был избран новый состав совета директоров: там остались основные владельцы холдинга Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Кроме того, говорилось о выделении 500 млн рублей на благотворительность — в частности, на восстановление и благоустройство территории храма, масштабную реконструкции дома культуры в селе Нижний Ольшанец Белгородского района, а также поддержку региона в рамках СВО.

Представителей «Русагро» на годовое собрание не допустили из-за неверно составленной доверенности, ГК потребовала признать принятые на собрании решения недействительными. Они, по мнению «Русагро», могут «причинить значительный ущерб заявителю».

В документах арбитражного суда говорится, что представитель истца предложил урегулировать спор миром. Представитель ответчика ходатайство поддержал.

Следующее заседание пройдёт 3 декабря.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Русагро#Белгород#Мировое соглашение#Судебное разбирательство
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