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Posted 11 ноября, 14:40

Published 11 ноября, 14:40

Modified 11 ноября, 14:42

Updated 11 ноября, 14:42

Гладков поручил привести в порядок 747 памятников к 80-летию Победы

Гладков поручил привести в порядок 747 памятников к 80-летию Победы

11 ноября 2024, 14:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
На сегодняшний день в ремонте нуждаются 144 памятника из 747. При этом из них 47 нужно капитально восстанавливать. Планы по реконструкции мемориальных объектов главы должны предоставить к концу ноября, отметили в региональном правительстве.

В ходе оперативного совещания власти обсудили мемориальные комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне. На территории их находится 747, поэтому губернатор Вячеслав Гладков поручил привести их в порядок.

«Наша обязанность к юбилею Победы — привести все памятные места и монументы в надлежащее состояние. Понимаем, что у нас есть памятники на той территории, куда на сегодняшний день вход затруднён. По мере изменения оперативной обстановки будем приводить памятные объекты в порядок. Стоит вспомнить героический поступок главы администрации Грайворонского округа — Геннадия Бондарева. В сложной ситуации в Козинке Геннадий Иванович обеспечил восстановительные работы памятника. В кратчайшие сроки памятник был восстановлен, за что выражаю искреннюю благодарность главе и строителям, принимавшим участие в этом процессе», — подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, что 2025 год объявили годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Из всех мемориальных объектов региона ремонта требуют 144 памятника, из которых 47 нуждаются в капитальном восстановлении.

Главы муниципалитетов должны до 25 ноября предоставить планы по приведению памятников в порядок, принимая во внимание установленные сроки и предписания.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Годовщина#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Мемориалы
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