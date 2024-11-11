Гладков поручил привести в порядок 747 памятников к 80-летию Победы

Отметим, что 2025 год объявили годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Из всех мемориальных объектов региона ремонта требуют 144 памятника, из которых 47 нуждаются в капитальном восстановлении.