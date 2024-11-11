Гладков поручил привести в порядок 747 памятников к 80-летию Победы

Posted 11 ноября, 14:40
Published 11 ноября, 14:40
Modified 11 ноября, 14:42
Updated 11 ноября, 14:42
В ходе оперативного совещания власти обсудили мемориальные комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне. На территории их находится 747, поэтому губернатор Вячеслав Гладков поручил привести их в порядок.
«Наша обязанность к юбилею Победы — привести все памятные места и монументы в надлежащее состояние. Понимаем, что у нас есть памятники на той территории, куда на сегодняшний день вход затруднён. По мере изменения оперативной обстановки будем приводить памятные объекты в порядок. Стоит вспомнить героический поступок главы администрации Грайворонского округа — Геннадия Бондарева. В сложной ситуации в Козинке Геннадий Иванович обеспечил восстановительные работы памятника. В кратчайшие сроки памятник был восстановлен, за что выражаю искреннюю благодарность главе и строителям, принимавшим участие в этом процессе», — подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.
Отметим, что 2025 год объявили годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Из всех мемориальных объектов региона ремонта требуют 144 памятника, из которых 47 нуждаются в капитальном восстановлении.
Главы муниципалитетов должны до 25 ноября предоставить планы по приведению памятников в порядок, принимая во внимание установленные сроки и предписания.