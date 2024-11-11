Чиновник из Белгородской области ушёл с поста эффектно — с велосипедом

Posted 11 ноября, 08:58
Published 11 ноября, 08:58
Modified 11 ноября, 09:00
Updated 11 ноября, 09:00
В регионе на оперативном совещании правительства области проводили на пенсию Сергея Демьянова — начальника управления государственного строительного надзора Белгородской области. Он занимал эту должность с 2007 года.
Вышедшего на отдых чиновника Вячеслав Гладков наградил почётной грамотой за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Кроме того, губернатор подарил новоиспечённому пенсионеру велосипед, чтобы тот вёл здоровый образ жизни.
Пока неизвестно, кто встанет на место Демьянова, но на посту у него был один заместитель — Александр Анисимов.