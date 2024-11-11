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Posted 11 ноября, 08:58

Published 11 ноября, 08:58

Modified 11 ноября, 09:00

Updated 11 ноября, 09:00

Передача велосипеда

Чиновник из Белгородской области ушёл с поста эффектно — с велосипедом

11 ноября 2024, 08:58
Фото: Скриншот трансляции оперативного совещания. Передача велосипеда

Глава белгородского стройнадзора ушёл в отставку после 17 лет работы

Сюжет
Чиновник
Начальник управления государственного строительного надзора Белгородской области Сергей Демьянов вышел на пенсию. На еженедельном совещании правительства его наградили грамотой и велосипедом, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Кто займёт место в управлении, пока неизвестно.

В регионе на оперативном совещании правительства области проводили на пенсию Сергея Демьянова — начальника управления государственного строительного надзора Белгородской области. Он занимал эту должность с 2007 года.

Вышедшего на отдых чиновника Вячеслав Гладков наградил почётной грамотой за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Кроме того, губернатор подарил новоиспечённому пенсионеру велосипед, чтобы тот вёл здоровый образ жизни.

Пока неизвестно, кто встанет на место Демьянова, но на посту у него был один заместитель — Александр Анисимов.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Пенсионер#Велосипед#Чиновник#Белгород
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