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Posted 11 ноября, 13:48

Published 11 ноября, 13:48

Modified 11 ноября, 13:48

Updated 11 ноября, 13:48

Отцепившиеся от арт-объекта модули

Часть арт-объекта за 5,4 млн рублей в Белгороде уплыла дальше по Везёлке

11 ноября 2024, 13:48
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Отцепившиеся от арт-объекта модули
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Новости Белгорода
Отцепившиеся части конструкции очевидцы заметили на другой стороне реки, фотографии опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1». Ранее на арт-объекте «Калейдоскоп» заметили пропажу пингвинов.

Белгородцы заметили, как инсталляция «Калейдоскоп» начала «жить своей жизнью»: часть арт-объекта отправилась в свободное плавание по реке Везёлке. Доплыли части до территории бывшего зоопарка в Белгороде.

Судя по всему, отцепились от основной конструкции только её белые части.

Напомним, что арт-объект разместили на воде у НИУ «БелГУ» несколько лет назад. Роль исполнителя взяла на себя компания Анны Гамурак. Дирекция пространственного развития «10» должна была создать и разместить плавающий и разноцветный арт-объект, состоящий из двух фрагментов. Сумма закупки составила 5,4 млн рублей.

Однако история не закончилась гладко: между компанией и Белгорблагоустройством на протяжении двух лет длились судебные разбирательства. Мэрия не приняла готовый объект из-за просроченных сроков сдачи, а ООО «Дирекция пространственного развития „10“» решило взыскать потраченные на конструкцию деньги. Позже Гамурак подала ещё один иск в суд на взыскание судебных издержек в размере 3 млн рублей.

При этом в 2023 году компания заявляла о краже одного модуля-треугольника арт-объекта.

Опять виноваты пингвины? Анна Гамурак требует с Белгорблагоустройства ещё 3 миллиона
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