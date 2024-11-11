Часть арт-объекта за 5,4 млн рублей в Белгороде уплыла дальше по Везёлке

Posted 11 ноября, 13:48
Published 11 ноября, 13:48
Modified 11 ноября, 13:48
Updated 11 ноября, 13:48
Белгородцы заметили, как инсталляция «Калейдоскоп» начала «жить своей жизнью»: часть арт-объекта отправилась в свободное плавание по реке Везёлке. Доплыли части до территории бывшего зоопарка в Белгороде.
Судя по всему, отцепились от основной конструкции только её белые части.
Напомним, что арт-объект разместили на воде у НИУ «БелГУ» несколько лет назад. Роль исполнителя взяла на себя компания Анны Гамурак. Дирекция пространственного развития «10» должна была создать и разместить плавающий и разноцветный арт-объект, состоящий из двух фрагментов. Сумма закупки составила 5,4 млн рублей.
Однако история не закончилась гладко: между компанией и Белгорблагоустройством на протяжении двух лет длились судебные разбирательства. Мэрия не приняла готовый объект из-за просроченных сроков сдачи, а ООО «Дирекция пространственного развития „10“» решило взыскать потраченные на конструкцию деньги. Позже Гамурак подала ещё один иск в суд на взыскание судебных издержек в размере 3 млн рублей.
При этом в 2023 году компания заявляла о краже одного модуля-треугольника арт-объекта.