Часть арт-объекта за 5,4 млн рублей в Белгороде уплыла дальше по Везёлке

Однако история не закончилась гладко: между компанией и Белгорблагоустройством на протяжении двух лет длились судебные разбирательства. Мэрия не приняла готовый объект из-за просроченных сроков сдачи, а ООО «Дирекция пространственного развития „10“» решило взыскать потраченные на конструкцию деньги. Позже Гамурак подала ещё один иск в суд на взыскание судебных издержек в размере 3 млн рублей.