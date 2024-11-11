Будет ли 13-я пенсия в 2024 году, смогут ли её получить белгородцы?

Posted 11 ноября, 11:34
Published 11 ноября, 11:34
Modified 11 ноября, 11:36
Updated 11 ноября, 11:36
Социальный фонд России по Белгородской области сообщает, что никаких подобных подписанных законодательных актов на сегодняшний день нет. Информация о якобы 13-й пенсии появляется в Сети каждый год несколько раз.
Но выплачивать её действительно предлагали. В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал РИА «Новости» о том, что его законопроект о ежегодной выплате пенсионерам очень востребован, поэтому после доработок он планировал повторно внести его. Сделать это Чернышов обещал до конца года.