Будет ли 13-я пенсия в 2024 году, смогут ли её получить белгородцы?

Но выплачивать её действительно предлагали. В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал РИА «Новости» о том, что его законопроект о ежегодной выплате пенсионерам очень востребован, поэтому после доработок он планировал повторно внести его. Сделать это Чернышов обещал до конца года.