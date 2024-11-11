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Posted 11 ноября, 11:34

Published 11 ноября, 11:34

Modified 11 ноября, 11:36

Updated 11 ноября, 11:36

Тему 13-й пенсии поднимают ежегодно по несколько раз

Будет ли 13-я пенсия в 2024 году, смогут ли её получить белгородцы?

11 ноября 2024, 11:34
Фото: 1MI. Тему 13-й пенсии поднимают ежегодно по несколько раз

В белгородском Соцфонде ответили на вопрос о 13-й пенсии

Сюжет
Пенсия
Белгородцы в соцсетях начали интересоваться, будут ли в этом году выплачивать 13-ю пенсию пенсионерам и инвалидам. Это дополнительная выплата, приуроченная к Новому году и направленная на поддержку уязвимых групп населения. Социальный фонд прокомментировал ситуацию.

Социальный фонд России по Белгородской области сообщает, что никаких подобных подписанных законодательных актов на сегодняшний день нет. Информация о якобы 13-й пенсии появляется в Сети каждый год несколько раз.

Но выплачивать её действительно предлагали. В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал РИА «Новости» о том, что его законопроект о ежегодной выплате пенсионерам очень востребован, поэтому после доработок он планировал повторно внести его. Сделать это Чернышов обещал до конца года.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Пенсионеры#Пенсия#Инвалиды#Госдума#Россия#Белгород#13-я пенсия#Социальный фонд#Дополнительная выплата
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