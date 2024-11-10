«Надо срочно помогать»: переживут ли чёрные лебеди зиму в Белгородской области?

Posted 10 ноября, 14:41
Published 10 ноября, 14:41
Modified 10 ноября, 14:41
Updated 10 ноября, 14:41
Жительница Шебекино обратилась к губернатору с просьбой спасти чёрных лебедей от холодной смерти. По её словам, птицы поселились в водоёмах, но близится зима.
«Чёрные лебеди поселились в водоёмах, но как же они перенесут зимовку? Надо им срочно помогать», — попросила белгородка.
Однако глава региона сообщил, что переживать не о чем: лебеди способны пережить белгородскую зиму.
«Наш климат подходит для зимовки лебедей. Если им будет не хватать пропитания, они поменяют водоём. Помощь человека нужна, когда птица заболеет — для этого есть работники экоохотнадзора, которые внимательно за ними следят», — объяснил Вячеслав Гладков.
Всего в Белгородской области живёт 634 лебедя, каждый из которых занесён в Красную книгу региона.