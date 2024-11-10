«Надо срочно помогать»: переживут ли чёрные лебеди зиму в Белгородской области?

Белгородцы попросили спасти лебедей от сурового зимнего климата

Белгородцы начали переживать за лебедей, которые живут в шебекинском водоёме, поэтому попросили главу региона спасти их от холода. Однако те способны пережить белгородскую зиму, сообщил в прямом эфире Гладков.