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Posted 10 ноября, 14:41

Published 10 ноября, 14:41

Modified 10 ноября, 14:41

Updated 10 ноября, 14:41

Белгородцы попросили спасти лебедей от сурового зимнего климата

«Надо срочно помогать»: переживут ли чёрные лебеди зиму в Белгородской области?

10 ноября 2024, 14:41
Фото: 1MI.

Белгородцы попросили спасти лебедей от сурового зимнего климата

Белгородцы начали переживать за лебедей, которые живут в шебекинском водоёме, поэтому попросили главу региона спасти их от холода. Однако те способны пережить белгородскую зиму, сообщил в прямом эфире Гладков.

Жительница Шебекино обратилась к губернатору с просьбой спасти чёрных лебедей от холодной смерти. По её словам, птицы поселились в водоёмах, но близится зима.

«Чёрные лебеди поселились в водоёмах, но как же они перенесут зимовку? Надо им срочно помогать», — попросила белгородка.

Однако глава региона сообщил, что переживать не о чем: лебеди способны пережить белгородскую зиму.

«Наш климат подходит для зимовки лебедей. Если им будет не хватать пропитания, они поменяют водоём. Помощь человека нужна, когда птица заболеет — для этого есть работники экоохотнадзора, которые внимательно за ними следят», — объяснил Вячеслав Гладков.

Всего в Белгородской области живёт 634 лебедя, каждый из которых занесён в Красную книгу региона.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Шебекино#Зима#Белгород#Вячеслав Гладков#Лебеди#Чёрные лебеди
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