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Posted 10 ноября, 09:10

Published 10 ноября, 09:10

Modified 10 ноября, 09:12

Updated 10 ноября, 09:12

Белгородцам напомнили, как выглядят мины и что нужно делать при их обнаружении

«Лепесток» и «Колокольчик»: как выглядят эти мины и что делать при их обнаружении?

10 ноября 2024, 09:10
Фото: 1MI.

Белгородцам напомнили, как выглядят мины и что нужно делать при их обнаружении

Сюжет
ВСУ
Вчера в Белгородской области погиб один человек, ещё один пострадал при наезде автомобиля на мину. В связи с этим власти решили напомнить белгородцам, как выглядят мины, что нужно делать при их обнаружении и наезде на них, а также опубликовали статистику на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Только вчера, 9 ноября, семейная пара подорвалась на мине: мужчина погиб до приезда скорой помощи, а женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Из-за случившегося власти решили напомнить жителям, что нужно делать при обнаружении мин.

Всего по региону можно встретить два типа мин: «Лепесток», чей размер не превышает 12 см в ширину и семи см в длину, и «Колокольчик» шириной не более пяти см и длиной около семи см. Боеприпасы разбрасывают по Белгородской области с помощью беспилотников и обстрелов кассетными боеприпасами.

«Лепесток» срабатывает при нажатии на него, радиус поражения достигает семи метров. «Колокольчик» же активируется при соприкосновении с предметом и поражает до 12 метров.

Заметить мины на земле практически невозможно, поскольку их размер чуть больше, чем у спичечного коробка. Однако если вы всё-таки увидели на земле похожий на мину предмет, необходимо следовать некоторым правилам:

  • не трогать мину и не пользоваться вблизи неё телефоном;
  • по возможности оградить территорию и обозначить место ветками или другим видимым ориентиром;
  • отойти как можно дальше от боеприпаса по своим прошлым следам, чтобы не наткнуться на новую мину;
  • позвонить по номеру «112» и сообщить всю информацию;
  • предупреждать о находке проходящих мимо людей.

Также власти объяснили, что следует делать, если на мине подорвался ваш автомобиль:

  • не нужно останавливаться и покидать автомобиль — лучше продолжить движение даже на повреждённых колёсах, чтобы как можно дальше отъехать от места подрыва;
  • если транспорт сильно повреждён, его следует незамедлительно покинуть;
  • двигаясь по проезжей части, нужно дойти о ближайшего укрытия или населённого пункта, и всё время по пути смотреть себе под ноги;
  • если из машины вышли несколько человек, расстояние между ними при движении по дороге должно составлять 7-10 метров;
  • в безопасном месте необходимо сообщить о наезде на мину по номеру «112».

С начала года сапёры Минобороны РФ ликвидировали 100 «Лепестков» и 1703 «Колокольчика». За последний месяц количество уничтоженных мин достигло 84 и 457 соответственно.

Отметим, что семье пострадавших при вчерашнем подрыве на мине жителей не полагается государственная помощь, так как те получили ранения в закрытом на въезд селе.

Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь
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