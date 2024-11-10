«Лепесток» и «Колокольчик»: как выглядят эти мины и что делать при их обнаружении?

Posted 10 ноября, 09:10
Published 10 ноября, 09:10
Modified 10 ноября, 09:12
Updated 10 ноября, 09:12
Только вчера, 9 ноября, семейная пара подорвалась на мине: мужчина погиб до приезда скорой помощи, а женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Из-за случившегося власти решили напомнить жителям, что нужно делать при обнаружении мин.
Всего по региону можно встретить два типа мин: «Лепесток», чей размер не превышает 12 см в ширину и семи см в длину, и «Колокольчик» шириной не более пяти см и длиной около семи см. Боеприпасы разбрасывают по Белгородской области с помощью беспилотников и обстрелов кассетными боеприпасами.
«Лепесток» срабатывает при нажатии на него, радиус поражения достигает семи метров. «Колокольчик» же активируется при соприкосновении с предметом и поражает до 12 метров.
Заметить мины на земле практически невозможно, поскольку их размер чуть больше, чем у спичечного коробка. Однако если вы всё-таки увидели на земле похожий на мину предмет, необходимо следовать некоторым правилам:
Также власти объяснили, что следует делать, если на мине подорвался ваш автомобиль:
С начала года сапёры Минобороны РФ ликвидировали 100 «Лепестков» и 1703 «Колокольчика». За последний месяц количество уничтоженных мин достигло 84 и 457 соответственно.
Отметим, что семье пострадавших при вчерашнем подрыве на мине жителей не полагается государственная помощь, так как те получили ранения в закрытом на въезд селе.