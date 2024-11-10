«Лепесток» и «Колокольчик»: как выглядят эти мины и что делать при их обнаружении?

Белгородцам напомнили, как выглядят мины и что нужно делать при их обнаружении

Сюжет ВСУ

Вчера в Белгородской области погиб один человек, ещё один пострадал при наезде автомобиля на мину. В связи с этим власти решили напомнить белгородцам, как выглядят мины, что нужно делать при их обнаружении и наезде на них, а также опубликовали статистику на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Только вчера, 9 ноября, семейная пара подорвалась на мине: мужчина погиб до приезда скорой помощи, а женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Из-за случившегося власти решили напомнить жителям, что нужно делать при обнаружении мин. Всего по региону можно встретить два типа мин: «Лепесток», чей размер не превышает 12 см в ширину и семи см в длину, и «Колокольчик» шириной не более пяти см и длиной около семи см. Боеприпасы разбрасывают по Белгородской области с помощью беспилотников и обстрелов кассетными боеприпасами. «Лепесток» срабатывает при нажатии на него, радиус поражения достигает семи метров. «Колокольчик» же активируется при соприкосновении с предметом и поражает до 12 метров. Заметить мины на земле практически невозможно, поскольку их размер чуть больше, чем у спичечного коробка. Однако если вы всё-таки увидели на земле похожий на мину предмет, необходимо следовать некоторым правилам: не трогать мину и не пользоваться вблизи неё телефоном;

по возможности оградить территорию и обозначить место ветками или другим видимым ориентиром;

отойти как можно дальше от боеприпаса по своим прошлым следам, чтобы не наткнуться на новую мину;

позвонить по номеру «112» и сообщить всю информацию;

предупреждать о находке проходящих мимо людей. Также власти объяснили, что следует делать, если на мине подорвался ваш автомобиль: не нужно останавливаться и покидать автомобиль — лучше продолжить движение даже на повреждённых колёсах, чтобы как можно дальше отъехать от места подрыва;

если транспорт сильно повреждён, его следует незамедлительно покинуть;

двигаясь по проезжей части, нужно дойти о ближайшего укрытия или населённого пункта, и всё время по пути смотреть себе под ноги;

если из машины вышли несколько человек, расстояние между ними при движении по дороге должно составлять 7-10 метров;

в безопасном месте необходимо сообщить о наезде на мину по номеру «112». С начала года сапёры Минобороны РФ ликвидировали 100 «Лепестков» и 1703 «Колокольчика». За последний месяц количество уничтоженных мин достигло 84 и 457 соответственно. Отметим, что семье пострадавших при вчерашнем подрыве на мине жителей не полагается государственная помощь, так как те получили ранения в закрытом на въезд селе. Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь Узнать подробнее Читайте также: Количество раненных при вчерашних атаках ВСУ белгородцев увеличилось до семи Двое пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в тяжёлом состоянии Дроны ВСУ атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, ранены двое