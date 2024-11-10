Белгородская команда «Близкие» прошла в финал Высшей лиги КВН

Posted 10 ноября, 12:19
Published 10 ноября, 12:19
Modified 10 ноября, 12:19
Updated 10 ноября, 12:19
В рамках второго полуфинала Высшей лиги КВН, который состоялся 9 ноября, соревновались четыре коллектива: ростовская команда «Флэш-Рояль», белгородские «Близкие», «Атомная сборная» из Соснового Бора и Сборная Российского университета дружбы народов из Москвы.
Команды демонстрировали свои таланты в четырёх конкурсных этапах: приветствии, разминке с членами жюри, музыкальном номере и «Домашнем задании». Выступления оценивали такие члены жюри, как Константин Эрнст, Валдис Пельш, Пелагея, Михаил Боярский, Демис Карибидис и Екатерина Мизулина.
По итогам соревнований первое место в полуфинале заняла команда «Близкие» из Белгородской области, обеспечив тем самым своё участие в финальной игре, которая пройдёт в декабре этого года.
С победой белгородцев также поздравил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что белгородская молодёжь — самая лучшая: «Так что болеем за наших, ждём только победы», — добавил губернатор.
Напомним, что в прошлые выступления белгородскую команду просили реже упоминать Белгород и его жителей, однако в последнее время белгородцев наоборот стали больше поддерживать.