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Posted 10 ноября, 12:19

Published 10 ноября, 12:19

Modified 10 ноября, 12:19

Updated 10 ноября, 12:19

Команда «Близкие»

Белгородская команда «Близкие» прошла в финал Высшей лиги КВН

10 ноября 2024, 12:19
Фото: группа ВК «Команда КВН „Близкие“ Белгородская область». Команда «Близкие»
Сюжет
КВН
Во второй полуфинальной игре белгородцы заняли первое место, что гарантировало им проход в финал. Следующая «борьба» ждёт «Близких» в декабре. Подробности сообщил в Сети министр культуры региона Константин Курганский.

В рамках второго полуфинала Высшей лиги КВН, который состоялся 9 ноября, соревновались четыре коллектива: ростовская команда «Флэш-Рояль», белгородские «Близкие», «Атомная сборная» из Соснового Бора и Сборная Российского университета дружбы народов из Москвы.

Команды демонстрировали свои таланты в четырёх конкурсных этапах: приветствии, разминке с членами жюри, музыкальном номере и «Домашнем задании». Выступления оценивали такие члены жюри, как Константин Эрнст, Валдис Пельш, Пелагея, Михаил Боярский, Демис Карибидис и Екатерина Мизулина.

По итогам соревнований первое место в полуфинале заняла команда «Близкие» из Белгородской области, обеспечив тем самым своё участие в финальной игре, которая пройдёт в декабре этого года.

С победой белгородцев также поздравил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что белгородская молодёжь — самая лучшая: «Так что болеем за наших, ждём только победы», — добавил губернатор.

Напомним, что в прошлые выступления белгородскую команду просили реже упоминать Белгород и его жителей, однако в последнее время белгородцев наоборот стали больше поддерживать.

Реже упоминать город? О чём белгородских игроков КВН просили на Первом канале
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#Александра Склярова#Белгородская область#КВН#Полуфинал#Белгород#Близкие#Команда "Близкие"
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