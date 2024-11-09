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Posted 9 ноября, 07:03

Published 9 ноября, 07:03

Modified 9 ноября, 07:05

Updated 9 ноября, 07:05

Аппарат ультразвуковой диагностики

В Белгородской области на оснащение для СМП потратили более 500 млн за четыре года

9 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI. Аппарат ультразвуковой диагностики

В Белгородской области для служб скорой помощи закупили мобильные аппараты УЗД

Сюжет
Медицина
В Белгородской области за 4 года потратили больше полумиллиарда рублей на переоснащение службы скорой медицинской помощи. Как заявил губернатор ранее для СМП приобрели мобильные аппараты ультразвуковой диагностики, чтобы обеспечить жителям региона более быстрое диагностирование.

С 2020 по 2024 год в Белгородской области более полумиллиарда рублей, как заявил губернатор, направили на техническое переоснащение СМП.

«Понимаю, что мы с вами живем и работаем в прифронтовом регионе — стараемся максимальное внимание уделять тому, чтобы все наши структуры имели все необходимое для оказания срочной медицинской помощи нашим жителям. <…> Диагностировать состояние пациента ещё в пути, до прибытия в больницу, значит — спасти его жизнь», — сказал Вячеслав Гладков.

Также глава региона заявил, что для скорой помощи на этот раз приобрели транспортабельные аппараты УЗИ.

Однако большее впечатление на белгородцев оказала закупка квадроциклов. Позднее их получили и направили в приграничные регионы. Как объяснили в правительстве области, такая мера тоже принималась для того, чтобы сохранить жизни людей.

Гладков объяснил необходимость закупки квадроциклов для белгородского приграничья
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород#СВО
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