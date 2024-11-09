В Белгородской области на оснащение для СМП потратили более 500 млн за четыре года

Posted 9 ноября, 07:03
Published 9 ноября, 07:03
Modified 9 ноября, 07:05
Updated 9 ноября, 07:05
С 2020 по 2024 год в Белгородской области более полумиллиарда рублей, как заявил губернатор, направили на техническое переоснащение СМП.
«Понимаю, что мы с вами живем и работаем в прифронтовом регионе — стараемся максимальное внимание уделять тому, чтобы все наши структуры имели все необходимое для оказания срочной медицинской помощи нашим жителям. <…> Диагностировать состояние пациента ещё в пути, до прибытия в больницу, значит — спасти его жизнь», — сказал Вячеслав Гладков.
Также глава региона заявил, что для скорой помощи на этот раз приобрели транспортабельные аппараты УЗИ.
Однако большее впечатление на белгородцев оказала закупка квадроциклов. Позднее их получили и направили в приграничные регионы. Как объяснили в правительстве области, такая мера тоже принималась для того, чтобы сохранить жизни людей.