В Белгороде автомобиль на полном ходу сбил мужчину, переходившего дорогу на красный

Posted 9 ноября, 08:03
Published 9 ноября, 08:03
Modified 9 ноября, 08:05
Updated 9 ноября, 08:05
В прошедшую пятницу, 8 ноября, на переходе рядом с автобусной остановкой в районе автовокзала произошло серьёзное ДТП. Мужчина проигнорировал проезжающие по Богданке автомобили и начал переходить дорогу на красный свет.
На записи с камер видно, что белгородец до этого шёл по краю проезжей части и через полосу для общественного транспорта срезал путь к переходу, заставив автобус его объехать. Один из проезжающих автомобилей сбил мужчину на полном ходу.
Возможно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальных заявлений об этом нет, информация не подтверждена.
Также 6 ноября на том же месте сбили бабушку, сообщает в своём Telegram-канале проект Belgorod.Camera. Это произошло вечером. Женщина переходила проспект Богдана Хмельницкого на зелёный свет, водитель, выезжавший на основную дорогу, её не пропустил.
Ещё одна авария произошла в Губкине. Пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Родственница погибшего сообщила, что сбивший его мужчина собирается подписать контракт и отправиться на СВО, чтобы избежать наказания.