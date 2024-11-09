В Белгороде автомобиль на полном ходу сбил мужчину, переходившего дорогу на красный

На записи с камер видно, что белгородец до этого шёл по краю проезжей части и через полосу для общественного транспорта срезал путь к переходу, заставив автобус его объехать. Один из проезжающих автомобилей сбил мужчину на полном ходу.



Возможно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальных заявлений об этом нет, информация не подтверждена.