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Posted 9 ноября, 08:03

Published 9 ноября, 08:03

Modified 9 ноября, 08:05

Updated 9 ноября, 08:05

Авария

В Белгороде автомобиль на полном ходу сбил мужчину, переходившего дорогу на красный

9 ноября 2024, 08:03
Фото: Belgorod.Camera. Авария
Сюжет
ДТП
В результате серьезного ДТП в районе автовокзала в Белгороде пострадал мужчина, который переходил дорогу на красный свет, игнорируя проезжающие автомобили. Это произошло утром 8 ноября. Кроме того, вечером 6 ноября на том же месте сбили пожилую белгородку.

В прошедшую пятницу, 8 ноября, на переходе рядом с автобусной остановкой в районе автовокзала произошло серьёзное ДТП. Мужчина проигнорировал проезжающие по Богданке автомобили и начал переходить дорогу на красный свет.

На записи с камер видно, что белгородец до этого шёл по краю проезжей части и через полосу для общественного транспорта срезал путь к переходу, заставив автобус его объехать. Один из проезжающих автомобилей сбил мужчину на полном ходу.

Возможно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальных заявлений об этом нет, информация не подтверждена.

Также 6 ноября на том же месте сбили бабушку, сообщает в своём Telegram-канале проект Belgorod.Camera. Это произошло вечером. Женщина переходила проспект Богдана Хмельницкого на зелёный свет, водитель, выезжавший на основную дорогу, её не пропустил.

Видео: Belgorod.Camera. Авария

Ещё одна авария произошла в Губкине. Пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Родственница погибшего сообщила, что сбивший его мужчина собирается подписать контракт и отправиться на СВО, чтобы избежать наказания.

Насмерть сбил человека и ушёл на СВО? Как белгородец пытается избежать срока в тюрьме
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