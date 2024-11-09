Могут ли белгородцы оставлять автомобили на платной парковке во время РО?

Posted 9 ноября, 13:29
Published 9 ноября, 13:29
Modified 9 ноября, 13:31
Updated 9 ноября, 13:31
Во время вечернего эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, насколько правомерно оставить автомобиль на платной стоянке во время ракетной опасности до момента отбоя, пока находишься в укрытии. И возможно ли в силу ситуации оспорить штраф?
Глава региона ответил, что в данном случае ракетная опасность ни на что не влияет, поэтому даже при объявлении РО платные парковки остаются платными, а ПДД не теряют силу, т. к. подобные действия могут создать аварийные ситуации и ещё больше навредить во время возможного обстрела.
Вячеслав Гладков напомнил о случае, когда во время ракетной опасности маленький белгородец перебегал улицу и попал под машину. Мальчик испугался обстрела и звуков сирены, поэтому поспешил к укрытию, однако выбежал на проезжую часть на красный свет.