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Posted 9 ноября, 13:29

Published 9 ноября, 13:29

Modified 9 ноября, 13:31

Updated 9 ноября, 13:31

Платные парковки

Могут ли белгородцы оставлять автомобили на платной парковке во время РО?

9 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI. Платные парковки
Сюжет
Штраф
В ответ на вопрос о возможности оспорить штраф за оставленный на платной стоянке автомобиль в период ракетной угрозы, глава Белгородской области заявил, что условия РО не влияют на действие законов о парковке и дорожном движении. Поэтому нарушать ПДД не просто нельзя, но и опасно.

Во время вечернего эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, насколько правомерно оставить автомобиль на платной стоянке во время ракетной опасности до момента отбоя, пока находишься в укрытии. И возможно ли в силу ситуации оспорить штраф?

Глава региона ответил, что в данном случае ракетная опасность ни на что не влияет, поэтому даже при объявлении РО платные парковки остаются платными, а ПДД не теряют силу, т. к. подобные действия могут создать аварийные ситуации и ещё больше навредить во время возможного обстрела.

Вячеслав Гладков напомнил о случае, когда во время ракетной опасности маленький белгородец перебегал улицу и попал под машину. Мальчик испугался обстрела и звуков сирены, поэтому поспешил к укрытию, однако выбежал на проезжую часть на красный свет.

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