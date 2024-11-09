Могут ли белгородцы оставлять автомобили на платной парковке во время РО?

Глава региона ответил, что в данном случае ракетная опасность ни на что не влияет, поэтому даже при объявлении РО платные парковки остаются платными, а ПДД не теряют силу, т. к. подобные действия могут создать аварийные ситуации и ещё больше навредить во время возможного обстрела.